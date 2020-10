La víctima no fue y se absolvió al imputado por violencia de género

Tal como estaba anunciado, en la mañana de ayer, inició y finalizó en el Juzgado Correccional N° 3 el debate oral y público que tenía en el banquillo de los acusados a Claudio Fernández. El sujeto debía responder por los supuestos delitos de lesiones leves agravadas por violencia de género y amenazas. Minutos después de las 9.00 de la mañana, abierta la audiencia por el juez Javier Herrera, se escuchó en el recinto al imputado, quien asistido por el Dr. Fedelli dio su versión de lo sucedido. A líneas generales, Fernández negó el hecho y manifestó que el día en que supuestamente sucedió no había visto a la víctima. Luego, fue el turno de escuchar a los testigos, entre ellos a la víctima, quien no se presentó. Seguidamente, se abrió la ronda de alegatos.

El fiscal Victor Figueroa solicitó la absolución por el beneficio de la duda para Fernández, entendiendo que al no haberse presentado la víctima a ratificar lo sucedido y el imputado negar el hecho, no podía solicitar condena. Argumentos que fueron compartidos por la defensa de Fernández. Finalmente y ante la falta de acusación fiscal, el juez resolvió absolver por el beneficio de la duda a Claudio Fernández.



El hecho

Brevemente, el hecho por el que el joven llegó a juicio ocurrió el 4 de marzo del año 2018, en inmediaciones al Predio Ferial Catamarca. Según la denuncia de la víctima, quien ayer no se presentó en el juicio, encontrándose junto a Fernández, quien era su expareja, en el interior del automóvil de este, en una discusión, la agredió con golpes en la cabeza y en el rostro para luego, amenazarla.