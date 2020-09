Las comunicaciones electrónicas buscaron menoscabar la integridad sexual de la niña

A finales de la semana pasada, el juez correccional n° 2, Diego Costilla Chayle, dio a conocer los fundamentos de la condena que recayó sobre Jonathan Sánchez Pedraza, el pasado 19 de agosto, por el delito de Grooming, quien recibió una pena de 3 años y 7 meses de prisión efectiva. A partir de ahora, la defensa del imputado contará con diez días hábiles para casar el fallo ante la Corte de Justicia. En caso de no hacerlo, la sentencia quedará firme y Sánchez Pedraza será detenido y enviado al penal de Miraflores para su cumplimiento.

Para dictar la sentencia al groomer, el juez realizó un análisis pormenorizado y valoración de cada una de las pruebas, tanto las que se ventilaron durante las audiencias, como las que se introdujeron por su lectura.

Fue fundamental para declarar la responsabilidad penal de Sánchez Pedraza el relato de la víctima -quien al momento del hecho tenía 9 años-, la pericia psiquiátrica del imputado y, en base a todo ello, el juez entendió en su íntima convicción que las comunicaciones electrónicas que Pedraza tuvo con la víctima tuvieron “la clara intención de menoscabar su integridad sexual”, encuadrando su conducta en el artículo 131 del Código Penal.

Al referirse a las pruebas desarrolladas durante el plenario, el juez valoró la audiencia, en donde la niña víctima dijo que “las preguntas eran fuera de lugar” y que “al no entenderlas, le comentó a su prima”, lo que evidencia su estado de falta de entendimiento del tema de la pregunta que Pedraza realizaba. Preguntas, dicen las conclusiones del juez, que “Pedraza realizaba a sabiendas que era menor (la víctima), no siendo esto en ningún momento una limitación para que el acusado continuara haciendo cuestionamientos de índole sexual en varias oportunidades”. Agregando “La mayor ofensa es la que realiza en la dignidad personal de la víctima, que sufre un grado de degradación y vejación”, puntualiza.

Para el magistrado, Sánchez Pedraza actuó con el dolo requerido, que “es ejecutar un acto de comunicación a sabiendas de la edad de la víctima, con el objeto de concretar un encuentro para satisfacer su malsano instinto sexual”. El juez se apoyó para arribar a dicha conclusión “en el informe psicológico”, realizado por el Centro Interdisciplinario Forense (CIF), en la que la profesional llegó a la conclusión de que “Pedraza no presenta alteración mental”.

Valoró también las circunstancias agravantes del caso juzgado, tal como la naturaleza de los sucesos ocurridos, “con la intención primera insidiosa y, luego, patente, de querer menoscabar la integridad sexual en perjuicio de una niña de corta edad de 9 años”. Párrafo aparte, el juez detalló y analizó cómo Sánchez Pedraza se acercó a la niña víctima. Dicen sus conclusiones que “El acercamiento fue progresivo, a raíz de la relación de confianza que había creado de forma virtual, al simular ser una persona de su misma edad. Lo que permitió la realización del hecho por parte del imputado hasta que, finalmente, la víctima le contó a sus familiares, lo que los impulsó a que se formulara la denuncia penal”, denuncia que dio origen al proceso.

El acusado no conocía a la familia de la víctima, pero tenía datos de ellos por las charlas con la niña, lo que facilitaba el camino para cometer el hecho. Situación que “devino, con posterioridad, a un gran padecimiento por parte de la niña, lo que le causó consecuencias traumáticas por lo vivido”. En el informe psicológico, realizado por la lic. Graciela Moreno de Bergesio, del CIF, se expresaba: “Se observa perplejidad, angustia, temores, inseguridad, sentimiento de culpa y vergüenza relacionados a la vivencia extraña de haber sido engañada y manipulada por una persona adulta desconocida, en el armado de su sexualidad”. Considerando, que en los niños afectados por este tipo de delito pueden ver frustrada su vida futura (como en lo laboral y al formar una familia).

La humillación sufrida por la niña de una agresión sexual puede llevar a niveles incompatibles con un bienestar mínimo. Asimismo, a la extensión del daño y del peligro causado.

Señala el fallo que Sánchez Pedraza actuó con “gran desprecio a la sexualidad de la niña”.

Por otro lado, indica el juez que la víctima aceptó a Sánchez Pedraza en su red social, quien usó un perfil falso, cuyos datos filiatorios del niño eran los mismos que el de un compañero de la víctima. Situación esta que la llevó a aceptar su solicitud. “Hablamos 3 o 4 días. Me hacía preguntas normales, que le comentaba qué estaba haciendo, a qué colegio iba (...) Después me preguntó “si era virgen”; me pidió una foto mía y me saqué una foto y se la envié. Me dijo que salía linda y ahí fue cuando me preguntó si tenía novio y si era “virgen”.

Preguntas -concluyen los fundamentos-, palabras más palabras menos, que sirvieron, sin ser claramente ese el objetivo del emisor, para descubrir sus intenciones.