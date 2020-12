Las defensas se opusieron a que Fiscalía de Estado sea querellante

En las primeras horas de la mañana de ayer, los abogados defensores de los dos excamaristas, Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra, plantearon ante la secretaría de la Fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo del Dr. Barros Jorat, el recurso de oposición a la aceptación de la Fiscalía de Estado como parte querellante en la causa por “cohecho”, en la que ambos funcionarios son investigados desde finales de junio pasado, cuando trascendió un video publicado en exclusiva por LA UNIÓN en su versión digital, donde se observaba a los ahora excamaristas recibiendo supuestamente dinero a cambio de favorecer a un detenido alojado en el penal con la libertad, con el revocamiento de la prisión preventiva.

Ahora, será el fiscal quien resolverá si hace lugar o no al planteo de las defensas representadas por los abogados Luciano Rojas y Víctor García, o si mantiene la aceptación como parte querellante en el proceso de la Fiscalía de Estado.

En diálogo con este diario, el abogado defensor de Morales explicó que “el fiscal de Estado tiene como función exclusiva la defensa de los intereses patrimoniales de la provincia, y esta cuestión no lo es. En definitiva, su función es asimilable a la del procurador del tesoro a nivel nacional”.

Agregando: “En esta línea, siendo el cohecho un delito dentro del título de los delitos en contra de la administración pública, si se permite la intervención del fiscal de Estado, sienta un precedente para que pueda intervenir en otros procesos en delitos que están en el mismo título, es decir, “contra la administración pública” como falso testimonio; resistencia a la autoridad o encubrimiento. Lo cual sería inaceptable”.

Asimismo, se adelantó que, en caso de no ser viable su recurso, apelará la resolución y será el juez de Control de Garantías constitucionales.