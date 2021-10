Le colocaron un sistema dual a condenado por violencia de género para proteger a la víctima

Durante la tarde de ayer, en la sala de audiencias de la Cámara Penal N° 1, se llevó adelante, de manera unipersonal, un debate oral y público en el que Cristian David Barrionuevo debía responder por tres hechos en contexto de género, ocurridos el 27 de septiembre y el 9 de noviembre del año 2020, en perjuicio de su expareja.

El juicio fue realizado por el juez Mauricio Navarro Foressi, quien, minutos después de las 16.00 horas, abrió la audiencia con la lectura de la requisitoria de citación a juicio, es decir, el relato de los hechos por lo que Barrionuevo se sentó en el banquillo de los acusados.

Seguidamente, el magistrado le dio la palabra al imputado, quien, asesorado por su abogado, se sentó ante tribunal y dio su versión de los hechos.

Barrionuevo reconoció haberle provocado las lesiones a su expareja, pero negó el hecho de haberla privado de la libertad.

La audiencia continuó luego con el paso de los testigos y, una vez concluida la ronda de los mismos, se abrió la etapa de los alegatos.

El ministerio público fiscal, a cargo del Dr. Alejandro Dalla Lasta, mantuvo la acusación en cuanto a los delitos de lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (hecho II) y lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y en un contexto de violencia de género (hecho III), solicitando al momento de pedir la pena, tres años de prisión en suspenso para Barrionuevo. Además, pidió al juez la absolución del imputado en el hecho nominado primero “privación ilegítima de la libertad”, al entender que no había quedado acreditado la existencia de este, en razón de las evidentes contradicciones en el relato del hecho de la víctima, quien no se presentó en el debate.

Asimismo, en sus argumentos, el fiscal solicitó una serie de reglas de conductas para el ahora condenado, siendo como innovador el pedido de que se arbitre los medios necesarios a través del Ministerio de Seguridad de la provincia para que a Barrionuevo, quien está próximo a recuperar la libertad ambulatoria, se le colocara un sistema dual que permita tanto su vigilancia por su expareja, quien en la etapa de instrucción había manifestado sentirse atemorizada por lo que pudiera ocurrir cuando su ex recuperara la libertad.

Luego de escuchar al fiscal, el juez escuchó al abogado defensor del imputado, otorgándole seguidamente la última palabra a Barrionuevo y retirándose a deliberar el veredicto.

Pasadas las 18.00 horas, la audiencia volvió a reanudarse y, por secretaría, se informó del fallo. En primer término y tal como lo solicitó el fiscal, Cristian David Barrionuevo fue absuelto del delito de privación ilegítima de la libertad, pero condenado por los delitos de lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja (hecho II) y lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y en un contexto de violencia de género (hecho III), condenándolo, por ende, a sufrir la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso. Además, y tal como lo pidió también el representante del ministerio público fiscal, fue condenado a cumplir con reglas de conductas por el plazo de dos años, desde el momento que quede firme la sentencia, siendo entre las más relevantes la colocación de un sistema dual para su vigilancia y la de su expareja, y la capacitación en la Ley Micaela para adquirir sensibilidad y conciencia real del hecho que cometió,.