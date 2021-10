Le dieron libertad condicional y cayó preso otra vez por violencia de género

Sebastián Menzo, de 55 años y abogado de Puerto Madryn, fue beneficiado el 11 de noviembre de 2020 con la libertad condicional para cumplir el resto de su condena por abuso sexual agravado con acceso carnal. Le habían dado seis años en 2018. Hoy, está preso otra vez por violencia de género: su pareja de 21 lo denunció tras sufrir una golpiza, según confirmaron fuentes judiciales.

En 2020, su defensa argumentó una situación favorable que podría llevar a soltarlo. Afirmaron que Menzo, básicamente, ya no era un peligro. “Se hace referencia al informe de concepto y conducta que resulta ser muy bueno. Del informe del Cuerpo Medico Forense surge que su pronostico de reinserción es favorable y del informe de Políticas Penitenciarias surge que se encuentra en condiciones de acceder a la libertad condicional”, aseguraba el pedido incluido en el fallo de aquel entonces.

Su víctima, hoy de 29 años, estaba conectada a la audiencia. Se negó a que lo excarcelen, según consta en el fallo. Pero Menzo fue liberado igual. Entre otras pautas, le impusieron “concurrir a 12 charlas de reflexión sobre violencia de genero en la iglesia luterana o en el Municipio y acreditarlo ante la Oficina de Supervisión”, y no acercarse a su víctima, así como no consumir drogas o alcohol.

También, le prohibieron “verse involucrado en hechos delictivos ni con vincularse con personas del ambiente delictual”, mantener el domicilio fijado en su casa y “la prohibición de salidas nocturnas entre los horarios de 20 a las 07 horas del día siguiente, y por el termino de 60 días”.

Dos días después, el abogado volvió a su casa. Este fin de semana, a menos de un año del fallo que le concedió la condicional, su pareja presentó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Puerto Madryn con un certificado médico para acreditar las lesiones sufridas. En la denuncia la víctima afirmó que el hecho ocurrió ante testigos, entre ellos su tío:

“El día 22 de Octubre del 2021 en la noche festejé mi cumpleaños en la casa de Menzo, éramos 8 personas. Alrededor de las 1:30 horas me encontraba en el antebaño”, explicó y aseguró que un amigo de Menzo “se mete al baño y cierra la puerta, entonces yo salgo del baño, momento que aparece Sebastián y comienza con golpes de puño a pegarme en la cara y el cuerpo; también golpeó al amigo, luego me empieza a insultar, me agarra del cuello hasta que nos separan. Ahí es que Sebastián me agarra y me saca de la casa, me empuja y me tira al piso para luego volver a agarrarme del cuello”.

Luego, logró escapar y se retiró en un taxi hacia su casa. Tras el ataque, Menzo comenzó a bloquearla en diversas redes sociales.

En la comisaría aseguró que había sufrido agresiones previas. La causa quedó en la Agencia de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, Romina Carrizo es la fiscal que lleva la instrucción.

Desde la Fiscalía solicitarán el pedido de audiencia de apertura de investigación por el delito de lesiones agravadas por violencia de género y, paralelamente, pidieron que se revise su situación de libertad condicional por haber incumplido las pautas de conductas fijadas, aseguraron fuentes del caso.