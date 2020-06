Le imputaron intento de homicidio y guardó silencio ante el fiscal

Fue en las primeras horas de la mañana de ayer, en la Fiscalía de calle Junin al 600. Adrián Sebastián Luna está acusado de haber golpeado con intensión dolosa a Nadia Soto (24), el sábado, cerca del mediodía, con un arma impropia (palo), en dos oportunidades. La última vez, cuando ya estaba desvanecida en el suelo, si bien en un primer momento la vida de Soto corrió riesgo, tuvo una evolución favorable, que le permitió ayer recuperar el alta médica. Minutos después de las 8:30 de la mañana, Luna arribó al edificio judicial trasladado por la policía, desde su lugar de detención, en el sur de la Capital. En la fiscalía, se encontró con su abogado defensor, Herrera Basualdo, para, seguidamente, sentarse ante el fiscal de Instrucción N° 2, Dr. Horario Brizuela, quien investiga la causa. Tras hacerle conocer el hecho del que se le acusa y las pruebas en su contra, el fiscal le imputó el delito de intento de homicidio y le otorgó la palabra para que ejerciera su derecho a la defensa. Sin embargo y por recomendación de su abogado, el imputado optó por guardar silencio. Concluido el acto procesal, el fiscal dispuso que Luna regrese nuevamente a su lugar de detención, donde permanecerá privado de la libertad hasta tanto se le entregue las plantillas de antecedentes y resuelva si solicita o no la audiencia de control de detención.



De alta

Por otro lado, durante la jornada de ayer, se conoció también que Nadia Soto fue dada de alta. Si bien la joven de 24 años deberá guardar reposo por unos días, la recuperación de las lesiones sufridas en el ataque fueron mas que favorables. Voceros consultados, en tanto, no descartaron la posibilidad de que en los próximos dias, la víctima se presente ante el fiscal de la causa. Brevemente, el hecho por el que Luna fue ayer indagado sucedió el sábado pasado, a las 11:30, en el barrio San Antonio Sur. Soto y una amiga de apellido Silva llegaron al lugar abordo de una motocicleta, la que dejaron estacionada en la vereda de un domicilio, enfrente a la casa del detenido. Al salir unos minutos después, la moto ya no estaba y las mujeres increparon a Luna porque, según ellas, él sabía dónde estaba la moto. Tal como lo muestran las imágenes del video ya sumado como prueba en el expediente, los tres mencionados se atacan con palos, llevándose la peor parte Soto, a quien Luna le aplica un palazo a la altura del lateral izquierdo de la cabeza por lo que cae, prácticamente, desvanecida

en medio de la calle, siendo nuevamente golpeada por Luna con el palo en la cabeza.