Comodoro Rivadavia Le incendió un auto y le chocó otro con un camión de basura a la pareja de su ex La mujer denunció que su ex pareja viene teniendo actos violentos contra ella y su novio. Pudieron comprarse un vehículo nuevo, luego de que el ex marido se lo prendiera fuego, pero el violento volvió a hacer de las suyas.