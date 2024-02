Le iniciaron una causa judicial a un hombre que fue grabado disparándole a un gato

Un hombre de La Plata fue filmado mientras le disparaba a un gato que hacía sus necesidades en el patio de su casa y la situación generó un fuerte revuelo vecinal. El hecho motivó la intervención de la Policía y los investigadores comprobaron que el animal recibió el impacto de al menos cinco proyectiles de un rifle de aire comprimido.

—Flaco, ¿qué hacés tirándole al gato eso?

—Lo que pasa es que me mea y me caga todo.

Así se justificó un vecino de La Plata al ser increpado por una mujer, luego de dispararle a un gato que hacía sus necesidades en el patio de su casa. El hecho terminó en una denuncia que derivó en una causa judicial.

Sucedió este martes en un domicilio ubicado en la intersección de 2 y 48. La secuencia fue registrada por una mujer, de nombre Miriam, que luego compartió el video en las redes sociales. El repudio fue unánime.

Como se ve en la grabación que encabeza esta nota, el hombre se acercó al gato con un rifle, se agachó y le disparó varias veces a muy pocos centímetros de distancia. Al final, el animal huyó aterrado. El hecho podría haber quedado impune, pero desde un edificio lindero, alguien estaba observando y registrando la situación.

"Flaco, ¿qué hacés tirándole al gato eso?", le gritó una voz femenina. El vecino defendió su accionar descaradamente: "Lo que pasa es que me mea y me caga todo".

Tras la impactante escena, de acuerdo a lo informado por el portal platense 0221, los vecinos fueron a increpar al tirador a la casa. Allí los atendió su esposa, quien dijo no saber nada al respecto. Como el animal no tenía collar, ni tampoco apareció su dueño, se hizo cargo un proteccionista, que lo llevó a la veterinaria y luego denunció el hecho en la Comisaría 1° de La Plata.

Según confiaron a Infobae fuentes de la investigación, el gato recibió el impacto de, al menos, un balín de un rifle de aire comprimido. "El animal está fuera de peligro. Aún no tenemos claro si las imágenes blancas que se ven en las radiografías son cinco balines o uno que se fragmentó en cinco partes. Por el momento, los veterinarios decidieron no extraérselas. Solo lo harán si se complica su estado de salud", explicaron.

Esas mismas fuentes también contaron que no es la primera vez que este hombre le dispara a los animales. "Varios vecinos aseguraron que es una situación recurrente. Lo hace con frecuencia porque odia a los gatos", agregaron.

Este miércoles por la tarde, la mujer que filmó el video habló con los medios y detalló lo ocurrido el martes a la mañana. Dijo que estaba desayunando y escuchó varias detonaciones que le resultaron "raras", por lo que se asomó a la ventana. En ese momento, recordó, vio al hombre con un rifle en la mano. "Disparó más o menos unas diez veces, se metió a la casa y luego volvió a salir. Ahí agarré el celular y lo enganché. No podía creer lo que estaba viendo. Lo que pasa es que al principio no sabía a qué le disparaba. Cuando vi que era un gato, casi me muero", dijo Miriam en diálogo con TN.

El caso lo investiga Betina Laki, titular de la Unidad Fiscal N° 2 de La Plata, quien calificó la causa como "Daños", delito que prevé de 15 días a un año de prisión. El acusado está identificado, pero todavía no fue citado a declarar.

La incriminación está enmarcada dentro del artículo Nº 183 del Código Penal: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado".