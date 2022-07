Lo condenaron a cuatro años de prisión por agredir a su pareja y quebrarle la mandíbula

Durante la audiencia llevada a cabo el día de hoy, de manera unipersonal, en la Cámara de Sentencia de Tercera Nominación, se dio a conocer el veredicto contra Leonardo Lazarte, quien llegó al banquillo de los acusados imputado por el delito de “lesiones graves doblemente agravadas por haber mediado una relación de pareja y violencia de género”.

Lazarte fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por haber agredido a puño a quien fuera su pareja en febrero de este año, a quien le quebró la mandíbula en tres y por lo cual la joven debió permanecer internada durante 15 días y realizarse una cirugía.

La audiencia estuvo presidida por el juez Marcelo Soria, el fiscal Miguel Mauvecín, en representación del Ministerio Público Fiscal, y la abogada querellante Marcela González. La defensa del imputado fue ejercida por el abogado Juan Pablo Morales.

Lazarte, según la investigación, en el contexto de una discusión golpeó a la joven con quien mantenía una relación a finales de febrero de este año. A raíz de los golpes a puño, le fracturó la mandíbula a la joven, cuya lesión demandó al menos 60 días de curaciones y por lo cual debió permanecer internada durante 15 días para realizarse una cirugía.

Desde el banquillo de los acusados, Lazarte pidió perdón y dio su versión de los hechos. Según su declaración, en aquella oportunidad se encontraba junto a la joven en una reunión familiar, donde había mucha gente y bebidas alcohólicas, habría discrepado con unos primos. Sin embargo, ante el cuestionamiento del fiscal de la Cámara, reconoció habre agredido a quien era su pareja.

"No tuve intención de falta al respeto. Estoy arrepentido. No fue mi intención golpearla”. aseguró el imputado desde el banquillo de los acusados.

A raíz de la confesión, se desistió de los testigos y se procedió a la instancia de los alegatos. En esta instancia el fiscal Mauvecín mantuvo la acusación y si bien valoró la confesión de Lazarte, pidió una pena de cuatro años de prisión al destacar que la lesión a la víctima no fue mínima, y remarcó el hecho de que necesitó internación y cirugía. Además, consideró que, al haber claras intenciones del acusado de generar daño, agredir a su pareja a golpes de puño, y actuar con menosprecio, debe condenarse con perspectiva de género.

En este sentido, la abogada de la querella adhirió en el planteo del fiscal aunque señaló que “no le es suficiente el pedido de perdón”.

Por su parte, el abogado de la defensa pidió una pena de tres años de prisión efectiva puesto que consideró que la confesión del imputado debía ser tomada como atenuante, además de que Lazarte no tiene antecedentes.

Al finalizar los alegatos, se pasó a un breve cuarto intermedio. Posteriormente se dio a conocer el veredicto, hallando culpable a Leonardo Lazarte en el delito de “lesiones graves doblemente agravadas por haber mediado una relación de pareja y violencia de género”. En consecuencia, fue condenado a la pena de cuatro años, como solicitó el fiscal.

De esta forma, Lazarte fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial para purgar su pena.

Por su parte, la abogada de la querella Marcela González a la salida de la audiencia comentó a La Unión respecto a la condena que recibió Lazarte “estamos conformes con la condena. Hubiéramos querido más, pero lamentablemente no había antecedentes. Lamentablemente, porque no hubo denuncias, a pesar de que ella sufriendo agresiones.” En este sentido, la abogada se mantuvo firme en su postura respecto a este tipo de casos y manifestó que “siempre le transmito a las mujeres, que cada vez que sufran violencia, denuncien. Porque es importante tener las denuncias en momentos como estos, que esperamos que no se vuelva a repetir.”

Protestas y repudio

Mientras se desarrollaba la audiencia, un grupo se manifestó en las afueras, frente al Tribunal en calle San Martín al 300 en apoyo de la víctima denunciante, y en contra de su agresor. La ruidosa manifestación se mantuvo hasta la salida de Lazarte, a quien confirieron insultos y despidieron con cantos en su contra al grito de “golpeador” y “maltratador” mientras era trasladado por el personal policial.

Al respecto, una de las manifestantes comentó a La Unión que “hoy nos vinimos para que la Justicia actúe a favor de la víctima". Una vez que se dio a conocer el veredicto, señaló que, a pesar de que adherían al pedido de la abogada de una pena máxima, “eso nos deja un poco tranquilas saber que ella va estar tranquila en la calle mientras él está preso. Pero es intolerable que tengamos que manifestarnos para que la justicia actúe a favor de las víctimas una vez más.”

Incidentes mientras trasladaban a Lazarte

