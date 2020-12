Lo juzgan por embestir una moto y provocar la muerte de una mujer que viajaba de acompañante

Mario Alberto Armas comenzó a ser juzgado ayer, en el Correccional N° 1 por el supuesto delito de homicidio culposo agravado por la condición negligente y antirreglamentaria de vehículo automotor y lesiones culposas en concurso ideal.

El 2 de mayo del año 2013, aproximadamente a las 10.30, cuando el mencionado conducía por avenida San Martín un camión Mercedes Benz, en forma negligente, descuidada y antirreglamentaria (no presentaba adecuadas condiciones para circular, mal estado de los neumáticos y falla en el sistema de frenos debido a la falta de líquido de freno y ausencia de aire en el compresor que alimenta el sistema de freno a aire), lo que ocasionó que al llegar a la intersección con avenida Acosta Villafañe no pudiera detener la marcha del vehículo para respetar el semáforo y continuó circulando, justo en el momento que por dicha arteria con sentido este transitaba, ya que tenía el paso habilitado, una moto YBR conducida por Rubén Enzo Robledo, quien iba junto a su esposa Modesta del Rosario Cordero.

A raíz del choque, la mujer fue despedida y sufrió múltiples lesiones y desprendimiento de algunos de sus órganos, lo que desencadenaron en su muerte en el lugar.

Ayer, tras escuchar la lectura del hecho del que se le acusa y las pruebas en su contra, Armas, quien cuenta con la defensa del Dr. Luciano Rojas, se sentó ante el juez Marcelo Forner y declaró en el recinto, ante la presencia también del fiscal Alejandro Dalla Lasta. A líneas generales, indicó que no sabía que el camión no tenía freno, que los había revisado momentos antes de abordar el vehículo, resaltando que “no pude evitar el accidente”. Luego de ello, el debate pasó a un cuarto intermedio, hasta mañana, cuando se escuchará en la sala a los testigos citados para el plenario.