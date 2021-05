Lo juzgan por golpear a su amigo y provocarle la muerte

A partir de las 9.00 de la mañana de hoy, en el recinto de la Cámara Penal N° 3, dará inicio el juicio por la muerte de Carlos Robledo, que tiene como imputado a un amigo de la víctima, Rafael Zamorano.

El 23 de marzo del año 2014, víctima y victimario se reunieron en la casa de Zamorano, donde compartieron algunas bebidas. En un momento determinado, se habría producido una gresca entre ambos en la vereda del inmueble, sito en el barrio 50 Viviendas Sur, en donde, según la requisitoria de elevación a juicio, Zamorano le habría aplicado al menos cuatro golpes de puño a Robledo, ocasionando que este cayera, impactando al llegar al suelo con el cordón cuneta.

Zamorano, quien se desempeñaba como taxista, cargó en su auto a su amigo e intentó trasladarlo al Hospital San Juan Bautista, pero al llegar a calle Junín y Río Salado, el vehículo se detuvo por falta de combustible.

Seguidamente, siempre según la reconstrucción realizada por la fiscalía en aquel momento, Zamorano se dirigió a pie a comprar combustible, sin percatarse del grave estado de salud en el que se encontraba su amigo, quien luego falleció.

Por el hecho, los fiscales Marcelo Sago y Miguel Mauvecin le imputaron a Zamorano el delito de homicidio preterintencional.



El juicio

Rafael Zamorano llega en libertad al debate, que será presidido por los jueces Patricia Olmis, Jorge Palacios y Marcelo Soria, tras haber pagado en la investigación penal preparatoria una caución por 30 mil pesos. El ministerio público fiscal, en tanto, estará a cargo del Dr. Miguel Mauvecin y el imputado contará con la asistencia legal del abogado Ivan Sarquís.

Cabe recordar, que en la etapa de instrucción de la causa, el imputado, quien debe responder por el delito de homicidio preterintencional (el agresor actúa con la intención de provocar lesiones a otra persona, con un medio idóneo para ello, pero finalmente le provoca la muerte. Así, se tiene en cuenta la intención ?que no es la de matar? y el medio ?que no debía razonablemente ocasionar la muerte?) no declaró ante los fiscales.