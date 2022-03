"Lo que me hizo no tiene perdón"

Así se manifestó Verónica Rasguido, madre de Agustín, tras conocerse el veredicto de sentencia que condenó a Elías Nievas a la pena de prisión perpetua por el homicidio de su hijo.

"Actuó con alevosía, no era forma de solucionar lo que supuestamente decía que había, celos, no sé... ¿por qué quitarle la vida de la forma en la que se la quitaron?" se preguntó Verónica, muy angustia, al ser entrevista por LA UNIÓN .

En cuanto a la pena que se dictó por unanimidad, la mujer manifestó que "me siento conforme con la pena, aunque llena de dolor por la ausencia de mi hijo".

Agregando: "Se hizo justicia. Mi hijo no está, pero se hizo justicia. Espero que pague lo que hizo y la Justicia determinó que va a pagarlo... Me duele mucho, no está mi hijo. Lo mío es dolor, dolor, dolor, pero bueno, la Justicia actuó y, por lo menos, queda en la sociedad saber que la Justicia de Catamarca actuó".

En su última palabra, Elías le pidió perdón a la madre de Agustín, respondiendo al ser consultada por LA UNIÓN: "¿Quién me saca el dolor a mí? No soy nadie para perdonar, soy una persona común. Él está como si nada, no hay arrepentimiento de este tipo. No tengo a quién perdonar, no perdono..." concluyó.