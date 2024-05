Lograron recuperar el cuerpo de Julia Horn, la turista alemana que desapareció en San Juan

Luego de cuatro días de búsqueda, este lunes encontraron muerta a Julia Horn, la turista alemana que había desaparecido en el cerro Tres Marías de San Juan. Tras un intenso trabajo de rescate que duró siete horas, lograron recuperar el cuerpo y le realizarán una autopsia en las próximas horas.

La fiscal del caso, Daniela Pringles, confirmó que una vez que estén los resultados de la autopsia, el cuerpo será entregado a los padres de la víctima, que hoy llegaron al país.

El otro fiscal del caso, Ignacio Achem, destacó que este fue el primer día con sol en la zona, lo que facilitó la visión de los drones y helicópteros, debido a que los días previos hubo mucha neblina y eso dificultaba la búsqueda. “Es de difícil acceso el lugar en donde se encuentra el cuerpo, va a demandar mucho trabajó”, sostuvo horas atrás.

“Avistamos un cuerpo que estaba en una grieta grande. Fue hallado en un socavón, 30 metros por debajo del sendero. Posiblemente, sufrió un accidente y cayó dentro, no sabemos si sufrió un mareo o se desestabilizó”, explicó la fiscal del caso en una entrevista con TN.

Sobre el personal que trabajó en el lugar, contó: “Se necesita gente muy especializada para bajar a esa zona. Estas personas salieron desde la base que se montó en la ladera”.

El cerro Tres Marías tiene una altura de 1.055 metros sobre el nivel del mar y es uno de los más elegidos por sanjuaninos y visitantes. En sus laderas se realiza trekking y caminatas recreativas, sin embargo, los expertos no recomiendan adentrarse sin conocimientos en montañismo y no se puede recorrer el lugar con climas lluviosos.

Al respecto, Analía, geóloga que intervino en el operativo, expresó: “Conozco la montaña de arriba abajo. Son 12 kilómetros aproximadamente, con subidas y bajadas, no es una línea recta. El terreno no es lo más óptimo, es arenoso, arcilloso, tiene una piedra filosa. Al ser una zona sísmica se va asentando y va teniendo erosiones debido al agua y al viento, y no está el sendero marcado”.

“No sé cómo se animó a hacer tanto hasta allá. Cuando no conocés, es difícil y tenés que pisar muy firme, pero como estaba lloviendo era arriesgado hacer este camino”, agregó.

“Donde hicimos el rastrillaje no encontramos nada caminando. Estamos tristes porque en el primer día de búsqueda, desde el helicóptero, se la podía encontrar”, cerró.