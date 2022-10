Lorena Romero, esposa de Chanampa: "Mi vida cambió, quedé sola con los chicos"

Tal como estaba previsto, este mediodía dio inicio en el edificio de la Asociación de Magistrados y Funcionario de la provincia el segundo Juicio por jurados populares en el que se ventilará el homicidio de Pablo Chanampa quien murió de un disparo de arma de fuego a una distancia de 5 metros aproximadamente en noviembre del año 2020 en el barrio santa Marta.

Tras la selección de los 16 jurados, el juez director del debate Dr. Luis Guillamondegui le hizo conocer las instrucciones a tener en cuenta a los jurados para que finalizadas las audiencias luego de los alegatos de clausura estén en condiciones de declarar a los imputados "culpables" o "no culpables".

Seguidamente el Ministerio Público fiscal a cargo del Dr. Miguel Mauvecin y Jésica Miranda realizaron su alegato de apertura,

Los imputados declararán mañana.

Las teorías del caso

El fiscal Mauvecin le dijo al jurado que desde la fiscalía se le va a probar que el imputado Walter Barrera mató intencionalmente a Chanampa y que lo hizo con la colaboración de su hijo Gastón, y los demás imputados.

El fiscal sostuvo que a las 18 del día del hecho estaban todos reunidos, con el hermano de la víctima, Claudio. Allí, organizaron una carrera de caballo y finalizada la misma inició una discusión que terminó a las trompadas, donde otros presentes debieron separarlos.

Tras este enfrentamiento, según señaló el fiscal al jurado, los imputados se habrían ido a su domicilio a buscar un arma y salieron en la búsqueda de Chanampa. Cerca de las 19:00 fueron a la casa de Chanampa, donde estaba la esposa a quien Walter dijo que buscaba a su marido y “que se entregue o iba a volver a la noche y los iba a matar a todos”.

“Lamentablemente esa promesa la cumplió. Cerca de las 20 Walter junto a los otros imputados fueron a buscar a Sebastián en la esquina de la casa de su hermano donde Walter le disparó a corta distancia y lo mató. Mató a quien quería matar. Le disparó a quien quería matar. No fue al azar. Mató a quien había prometido iba a matar una hora antes." sostuvo.

"Gastón, su hijo David, su amigo lo acompañaron cuando fue y le hizo la promesa a la mujer de Chanampa que lo iba a matar, Fueron con el arma y estuvieron acompañando al autor que sabían lo que quería hacer, matar a Chanampa y lo mataron. El título si fuera una película sería "promesa cumplida". Dicten un veredicto de culpable para los imputados." pidió el fiscal.

Luego alegó el querellante Dr. Roberto Mazzucco quien dijo estar de acuerdo con lo planteado por la fiscalía. “El hecho dejó destrozado a los dos hijos de la víctima de 9 y 11 años de edad y a toda una familia.” señaló.

Dijo también que la defensa va a intentar probar que existió una amenaza previa “pero eso fue así sino que ellos, por los imputados, cumplieron la amenaza de matar a Sebastián Chanampa. El único hecho que existió fue un asesinato cruel y a sangre fría cometido por Walter y sus familiares.”

La defensa en alegato de apertura dijo que demostrarán con pruebas sabiendo lo que quería fue e intencionalmente dio muerte a Chanampa y que las otras tres personas colaboraron y participaron del hecho.

“Esto no ocurrió y vamos a demostrar que el hecho que cometió Walter fue en exceso de legítima defensa y los otros muchachos a los que identificó para el jurados no hicieron lo que dicen que hicieron.” sostuvo la defensa, volviendo a repetir que “el hecho la verdad es una desgracia, pero lejos está Walter Barrera de que sabía lo que quería y quería lo que sabía no es así.”

"El pueblo y la ciudadanía de Catamarca les dio el poder de determinar si las personas aquí sentadas son o no culpable. Walter Barrera está sentado allí de milagro porque revivió un golpe en el rostro que le causó múltiples complicaciones. Se excedió en el medio usado si, pero defendió su vida.

Y los otros tres imputados porque están allí sentados, porque lamentablemente Chanampa murió de un disparo. A Lazarte le cortaron la mano adentro del servicio penitenciario." dijo los abogados defensores.

“No venimos a hacer zafar a nadie. Walter se excedió si y eso lo vamos a demostrar con los testigos. Barrera no hizo más que defenderse pero somos conscientes que se excedió en esa defensa.” finalizaron.

Testigos

La audiencia se reanudó a las 15 horas y finalizó a las 16:10 aproximadamente. Se escucharon a tres testigos, entre los cuales brindó su declaración Lorena Romero (34), esposa de la víctima, Axel Regule, y Rocío Garzón (21).

“Mi vida cambió, quedé sola con los chicos” manifestó Lorena Romero en su testimonio sobre el lamentable día de los hechos, quien tras la muerte de Pablo Sebastián Chanampa trabaja con una beca.

“El, Walter padre, era puntero político cerca de mí barrio y nos daban bolsones de allí lo conozco.” indicó Romero. Respecto a los momentos previos al hecho, señaló que ese día había comido con su marido, Pablo Chanampa, con un amigo de él, su señora y un bebé. Esa tarde, según relató Romero, Walter llegó buscando a su marido y luego los amenazó con matarlos a todos.

"A las 14:00 él se fue al stud y me quedé con la chica que quedó con el bebé.

Yo la acompañe a la chica a una curandera y volvimos y nos acostamos a dormir la siesta. Como a las 18:00 estábamos tomando mate con Rocio y llegó Walter en un auto gris, su hijo era el que manejaba, sacan un arma y le pregunto, “¿Qué buscan don?” y él me dijo, “a tu marido, lo busco a tu marido”.

Le grité a las chicas que corran adentro y me decía que se entregue, que sino nos iba a matar a todos y él se fue." señaló.

“Mí marido me llamó por teléfono y me dijo que había peleado en el stud y me decía que vaya a hacer la denuncia y salí con mí hija. En la esquina veo pasar un patrullero los hago parar y le dije que me amenazaron con un arma y me dice que tenía que ir a hacer la denuncia. Le pedía que vayan a mí casa, que ya viene mí marido con mí hijo. Me volví a mí casa con la policía y les dije que no le habrán la puerta a nadie, que nosotros vamos a estar rondando acá.” prosiguió.

Luego relató que se dirigió a la comisaría novena junto a su hija donde intentó hacer la denuncia. Fue allí, en el interín, que ambas se enteraron que Chanampa había sido atacado y recibido un disparo.

“Cuando, llego me dice un policía que estaban ocupados los sumariantes, que ya me tomaban la denuncia. Me preguntan qué había pasado y le estaba contando y se da vuelta mí hija y me dice la Rocio, era el móvil que había dejado en mí casa. Me dicen ”ya vamos señora ya vamos" y me toman la declaración de la amenaza. Termino de declarar. Estaba esperando por firmar y mí hija se pone a llorar y me dice que algo pasa porque los policías salieron todos corriendo. En eso me llamó una sobrina y me dijo “tía le pegaron un tiro al tío.” Yo quería salir y no me dejaron porque peligraba la vida de mí hija." explicó Lorena.

Y agregó: "Cuando llegué lo encontré tirado, ya me lo habían matado.

Walter llego con su hijo Gastón manejando, atrás iba el hermano Davincho Barrera y a la par iba el amigo Gaby Lazarte."

De este modo, apuntó que cuando su esposo la llamó, lo notó asustado. “Él ya sabía que lo estaban buscando. Me dijo que había discutido, se lo andan buscando con armas.”

Romero sostuvo al finalizar: “A la policía nunca le importó nada. A Walter no le importó que mí hijo estuviera allí, vio todo. Mí hijo sufre convulsiones está con tratamiento y ahora comenzó de nuevo. Mí vida cambio quedé sola con los chicos y ahora trabajo con una beca.”

Ante el duro relato de la mujer, las defensas no realizaron preguntas.

Por otro lado, también prestó su testimonio Axel Regule, quien manifestó que había ido con Lazarte al stud, donde, según su relato, Sebastían Chanampa “le tiró unos puntazos a Lazarte con un cuchillo”.

“De allí me fui a casa de Barrera. Walter estaba sentado en la vereda afuera y vi que ellos salieron en un auto y se fueron. No recuerdo quiénes iban en el auto. Después me fui a otra casa donde me quedé hasta la noche y de allí me fui a mí casa.” declaró.

Regule además aseguró que fue apretado para firmar una declaración. “Firmé lo que se leyó porque me apretó la policía.”

Al respecto, se solicitó que se investigue al testigo Regule por falso testimonio ante el cambio radical de su declaración.

Regule señaló en la audiencia de hoy que “la semana pasada me fueron a buscar para preguntarme del juicio a la comisaría de Nueva Coneta y preguntaron lo que acabo de responder aquí ahora.”

“Me dijeron que me tenía que presentar en la comisaría y ahí me preguntaron que me acordaba de lo que pasó, que fue lo que dije hace rato.” aseveró.

Finalmente, Rocío Garzón, ama de casa, fue la tercer y último testigo de la jornada de hoy, quien manifestó que se encontraban tomando mate junto a Lorena Romero.

“Sebastián la llama, a Lorena Romero, a mí teléfono y le dijo que vaya a hacer la denuncia. Después me quedé con mi hijo y llamé a mi novio porque estaba enfermo mi hijo y nos fuimos al hospital. De allí no sé nada más. Cuando estaba en el hospital me enteré lo que había pasado”.

De este modo, la audiencia finalizó a las 16:10 horas y continuará mañana a las 9:00.