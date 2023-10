Los dos imputados por la violenta agresión a Diego Pinto no declararon

Durante la tarde noche de este martes, el fiscal de instrucción N° 8 Dr. Sebastián Pelisari imputo e indagó a Ramón Darío Tello y Facundo Nicolás Cristaldo, ambos mayores de edad, quienes pasaron a calidad de detenidos este martes a la mañana en el marco de la investigación de la atroz agresión en patota a Diego Pinto a la salida de un boliche en la zona del Alto Fariñango en la Capital.

Según indicaron fuentes judiciales, la medida se materializó en la fiscalía General donde acompañados de sus respectivos abogados defensores escucharon las pruebas con las que cuenta la fiscalía para "ubicarlos" en el lugar del hecho y lo responsabilizó de los delitos de lesiones graves -Tello- y lesiones graves calificadas por alevosía -Cristaldo-.

Por recomendación del abogado Víctor García y el defensor oficial, quienes asisten a Tello y Cristaldo, respectivamente, los imputados no declararon y fueron nuevamente trasladados a las comisarías donde continuarán privados de la libertad.

Mientras tanto, respecto al estado de salud de Diego Pinto, su hermana, Débora, señaló a La Unión que si bien sus signos están estables, continúa en grave estado. “Tiene una infección, tienen que buscar de dónde viene la infección. No va a ser operado, el cirujano decidió que no, que van a seguir con el tratamiento que seguían hasta ahora para poder descomprimir y seguir esperando la evolución de él," señaló.

En este sentido, Débora apuntó un dato estremecedor que le fue señalado por uno de los profesionales médicos: “Sobre los golpes en la cabeza, la doctora nos explicó que no fue solamente una patada, sino que fueron muchas patadas en la cabeza. Sigue siendo delicado su estado.”

Cabe recordar que Diego Pinto se encuentra internado en terapia intensiva luego de haber sido brutalmente agredido el día domingo pasado durante la madrugada en la zona del Alto Fariñango, a la salida de un boliche.