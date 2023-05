Los hijos de Karina se presentan como querellantes: mañana habrá respuesta de fiscalía

Luego de confirmarse que los restos óseos encontrados detrás de los talleres de la empresa El Nene, en el norte de la Capital eran efectivamente los de Karina Verónica Chazarreta, los hijos de la víctima ahora plantearon la posibilidad de constituirse en querellantes y para esto van a estar representados por el abogado Sebastián Ibáñez.

De momento, si bien el trámite fue formulado ante la Fiscalía Penal 9 a cargo de Jonathan Felsztyna, el mismo aún no respondió sobre la presentación, la que se definirá recién este martes, en cuanto a si procede o no. Mientras tanto Ibáñez, en declaraciones a la prensa insistió con el pedido de los hijos, de quienes refirió “necesitan la verdad”. Por eso, una de las primeras medidas a ser reprentada está relacionada a la “amiga” de Karina, quien para la familia al momento de declarar mostró contradicciones. Por eso puntualmente Cristian Ortega, hijo de Chazarreta apunta a ella porque cree que habría recaído en falso testomonio. Por eso el letrado confirmó que “cuando accedamos al expediente vamos a observar la declaración de Edith Pintos y, si nosotros corroboramos contradicción importantes, muy posiblemente vamos a pedir la imputación por falso testimonio”.

En cuanto a la ex pareja, según Ibáñez el manto de sospecha vuelve a caer sobre él, en vista de los últimos hechos pero deslizó que esto es materia del fiscal. El dato nuevo y desconocido hasta el momento, es que Karina tenía una nueva pareja. Así lo confirnó el abogado, marcando que “la familia nos manifiesta que es ua persona con la que mantenía un vínculo. No sabemos si a esta persona se la investigó. Para la familia e incluso para Cristian, esa persona ante la hispótesis del asesinato, debería ser investigada con absoluta profundidad”.

En cuanto a la hipótesis del suicidio, tanto la familia como el mismo abogado practicamente descartan esta posibilidad, en vista que de momento solo se encontraron restos y no el cuerpo completo y que la víctima no contaba con otros medios, como un arma. “Eso es lo que hace que no cierre la hipótesis del suicidio. Estuvieron allí con el rastrillaje y nunca encontraron nada”.