Los hijos de Rojitas a un año del crimen: "Decir verdades a medias, también es mentir"

Este domingo la familia Juan Carlos Rojas, conmemora el primer aniversario del crimen con una ceremonia de descubrimiento de una placa a las 18:00 hs, en el arco de ingreso a la Plaza de Choya, además del aniversario del crimen, lo que pretenden con este acto es homenajear su labor con la comunidad. Luego de este acto, se realizará una misa en la iglesia de Choya, donde la familia invita a la comunidad a participar.

Sus hijos, Fernando y Natalia Rojas se exprensar en la previa de estas ceremonias, marcando con contudendencia que “decir verdades a medias, también es mentir”. En un largo y contudente escrito, los hijos del exministro dejaron en claro su malestar manifiesto con la justicia local, en vista de los nulos avances en la causa.

"El viernes pasado, la fiscalía que investiga el encubrimiento y el homicidio de nuestro padre ha hecho público un informe sobre la situación de las investigaciones. Informe al que llama pormenorizado pero que obvia un sinnúmero de hechos y circunstancias relevantes y que detallaremos sintéticamente: El informe omite hacer referencia alguna a que la familia de Juan Carlos Rojas fue la que denunció las claras y evidentes maniobras de encubrimiento del crimen.

La familia de Juan Carlos fue la que cuestionó la actuación del fiscal palacios que, ante el escándalo, fue apartado.

La familia de Juan Carlos denunció al jefe de homicidios, licenciado en criminología, que analizando la escena y el cuerpo no vio nada extraño, no vio los golpes, no vio la sangre, no vio las lesiones, no vio la fractura del cráneo, no vio los anteojos, no vio las manos en garra, no vio las ojotas con sangre, no vieron nada. La familia denuncio a estos que “no vieron nada extraño” por encubrimiento.

La familia fue la que se puso a disposición, la que entregó los celulares y les dio las claves, la que ayudó a la investigación a destrabar dispositivos y acercar respuestas. Dimos pistas, ofrecimos testigos, llevamos peritos, pedimos celeridad, respuestas, exigimos profesionalidad y por sobre todo humanidad.

Y fue la familia la que terminó desnudando la estrategia de esta justicia de hacer pasar el homicidio de un ministro como una muerte natural y la que puso en duda la muerte accidental. La familia fue la que terminó en conferencia de prensa mostrando las fotos de como dejaron a papá. Fue la familia la que terminó con la farsa de la justicia y de la policía que le mentían a todos los catamarqueños que mi papá se había muerto solo. Tanta impunidad, tanto asco, tanta sensación de impotencia.

Elegimos pasar por el espanto a callar. Ustedes los de la justicia nos empujaron a eso. La familia fue la que denunció y abrió la causa de encubrimiento.

La familia fue la que pidió que se investiguen los celulares de los policías y miembros de la justicia que intervinieron en la investigación. La familia fue la que denunció la alteración de la escena.

La familia fue la que viene denunciando que no se investiga con profundidad la pista política, la pista económica, la pista de desarrollo social, la pista de las compras, la pista de los robos de bolsones, la pista del desmanejo, la pista de las rendiciones de cuenta, la pista de las amenazas que nuestro padre era objeto en ese ministerio, todos los días.

La familia es la que reclama a la justicia que la investigación lleva un año dando vueltas y sin resultados, la que intima al ministerio público para que tome medidas que generen avances, la que pidió que se cambie al fiscal en tres oportunidades, porque probamos que la fiscalía habla con el dueño de desarrollo social y le filtra información. ¿Que avances podemos tener así?

La familia es la que perdió a su papá y la que duerme desde hace meses con custodia policial. La justicia de Catamarca en cambio: Es la que calla y miente, es la que duerme y falla, es la que debe responder y no responde.

La justicia es la que dijo acá no vimos nada extraño. la justicia es la que no ha tomado una sola medida investigativa contra aquellos policías que viendo los golpes dijeron “pone muerte natural”.

La justicia es la que plantó falsamente a Silvina Nieva en la puerta de la casa de papá el 4 de diciembre. La justicia es la que contamina la escena, la que no vio el cabello en la mano de papá, ni vio las ojotas con sangre.

La justicia es la que desapareció la cadena, la que plantó una cámara en la escena, escena que después la destruyó como prueba.

La justicia es la que mintió y plantó a un perejil en la puerta de la casa de papá y con eso la imputaron.

La justicia es la que entró al quirófano de la morgue y patoteó a las medicas durante la autopsia.

La justicia es la que le dio la llave de la casa de papá a Fernando, la que nos dijo “ya terminamos” y “nos vamos, podes limpiar”, es la misma que ahora calla y no dice en su informe pormenorizado, quien entregó la llave y quien lo autorizó, porque son los que denunciamos por encubrimiento.

Esta justicia es la misma que se olvidó también de decir que Fernando es querellante en la causa de encubrimiento y que esa causa a pesar de los nueve meses que lleva, tiene cero avances, porque la justicia no quiere investigar el encubrimiento. Claro para eso hay que mirar donde está prohibido mirar. ¡Acá hay un encubridor! Queremos que la justicia nos muestre a quien está detrás de lo que todos vimos, menos ustedes, “la Justicia”.

La justicia dice, hubo un solo golpe seco y miente. Pero los informes de autopsia detallan muchas lesiones. No fue un solo golpe, no. Tampoco dijo nada la justicia de que hay arrastre post morten. Las autopsias dicen que a papá lo molieron a palos y luego detallan que lo arrastraron. Eso no esta en el informe pormenorizado. Que raro, decir que hubo un solo golpe.

Tampoco dice la justicia que no sabe dónde lo mataron, que llevan un año sin poder abrir teléfonos, que llevan un año sin poder analizar imágenes. Que llevan un año buscando donde saben que no encontraran al autor.

Por eso denunciamos infinidad de veces, que la corrupción nos llegó hasta el cuello, que los nombramientos a dedo de amigos, parientes y relaciones han plagado la justicia de ineptos, inescrupulosos y corajudos que no tienen preparación ni experiencia para sentarse a impartir lo justo.

Hoy vivimos una crisis institucional nunca vista, hoy sufrimos una inseguridad nunca vista. Si al ministro le hicieron esto, si a Rojitas le hicieron esto, ¿que les hace pensar que a ustedes no?

Esto en un escándalo, en Catamarca no hay justicia, ni hay verdad, ni hay valor. Mi hermana ya no está y a mi papá lo asesinaron. Esta es la justicia del informe pormenorizado, pero ¿saben qué? Decir verdades a medias es también mentir".