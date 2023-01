Los padres de Fernando Báez Sosa no toleraron escuchar a la madre de Blas Cinalli

El abogado los papás de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, explicó el motivo por el que Silvino Báez y Graciela Sosa abandonaron la sala en medio de la declaración de María Paula Cinalli (madre de Blas y tía de los hermanos Pertossi).

“No están bien los papás de Fernando, todo les afecta emocionalmente de una manera diferente. Había una fortaleza al principio, y hoy hay otra diferente”, sostuvo Burlando.

Durante su declaración, Cinalli aseguró: “Es una desgracia muy grande y no quiero ni pensar en lo que han pasado los padres de este chico pero nosotros también lo sentimos y los sufrimos”. En ese momento, “Graciela se descompuso”, dijo Burlando.

“No toleraron esta situación. Los familiares de los presos están pasando un momento particular. Entiendo la congoja, la angustia, pero los únicos condenados a muerte en vida son Graciela y Silvino”, remarcó.

Por ese motivo, los papás de Fernando no estuvieron presentes cuando declararon la mamá de Máximo Thomsen, Rosalía Zárate, ni el propio rugbier.

“El llanto de la mamá de Thomsen generó algo y pidió declarar, de una manera creo yo poco preparada. Uno compara las imágenes y lo que dijo él y parece que estuvo en otro hecho”, sostuvo Burlando sobre la declaración del joven, en la que intentó justificar el ataque al estudiante de Derecho.

“Acá no hubo pelea, no fue un incidente. No le restemos el valor al o que fue un brutal asesinato”, afirmó el abogado de la querella y anticipó una frase que se reservaba para su alegato final, y aludaba a la posterio salida de los acusados en un restaurante de comida rápida: “Matar les dio hambre”.

Sobre la posibilidad de que declaren otros de los ocho imputados, Burlando sostuvo: “Espero que sus manifestaciones sean más inteligentes, más reales, y sobre todo tengan contenido de verdad, algo que ayer no pudimos ver en Thomsen”.

“Silvino y Graciela lo que buscan es Justicia. La justicia tiene un recorrido. No vamos a parar hasta que consigamos el objetivo final”, dijo sobre el pedido de prisión perpetua para los ocho acusados.