Luego de asesinar a Agustín a sangre fría el imputado y su novia hicieron una vida normal

En la continuidad del juicio oral y público que se ventila en contra de Elias Abraham Nievas, por el homicidio de Agustín Rasguido ocurrido la navidad de 2019 en Bañado de Ovanta, en la segunda jornada se escucharon a seis testigos. Cuatro de ellos, amigos de la víctima y las otros dos restantes, vecinas de la localidad de Ampoya quienes vieron a Nievas y a su novia adolescente, por ese momento, con total normalidad luego de la hora del asesinato que al día siguiente se conoció de Agustín.

Elias Abraham Nievas - Foto Silvina Bravo

Entre los testigos, fueron escuchados por el tribunal y las partes, dos jóvenes de apellido Rosales quienes contaron que Agustín estuvo en su casa cuando recibió el llamado de la adolescente, ex novia de la vícctima y por ese entonces novia del imputado. “El número no estaba agendado. Me pidió la moto y se la preste. Nos dijo ya vuelvo, pero nunca mas regreso”, recordaron los jóvenes uno de los cuales se quebró al mirar al imputado.



Al igual que los hermanos Rosales, Reynoso Leguizamón y Fabián Farias, los otros testigos contaron que eran amigos de Agustín y lo recordaron como una “persona buena, sin maldad”.

Farias, dijo también que el fue uno de los que encontró el cuerpo de la víctima el dia siguiente a su desaparición y que estaba cerca de la moto con sangre en el rostro. Así también, este fue el único que dijo que sabía, por que Agustin se lo había contado, que “habia tenido una relación con la adolescente GAS, pero que al momento del hecho, esa relación aparentemente ya no existía".



Otros testigos

Luego declaró ante el tribunal Oscar Molina, un vecino de la localidad de Recreo quien ayudó a Nievas, porque supustamente su madre estaba muy grave y en razón de la amistad de este con la mujer, recibió a Elias en su casa –cuando ya estaba fugado de la Justicia-.

Según recordó en la Sala, acompañó al imputado primero a la Terminal a retirar un pasaje a Buenos Aires, pero luego de que este recibió un llamado, le busco un chofer de remis al que conocía para que lo trasladara de urgencia a Córdoba, ya que su madre estaba muy grave.

A preguntas de las partes, el testigo indicó que en ningún momento Elias hizo ningún comentario del hecho del que se le acusa.



Finalmente, declararon una joven de apellido Vega y Marcia Luna, ambas domicliadas en la localidad de Ampoya, departamento Santa Rosa. La primera de las testigos relató que la adolescente y el imputado fueron a su casa a retirar unas fotografías horas después del crimen.

“Estaban normal, fueron a buscar unas fotos. En un momento tuvieron una discusión entre ellos porque Nievas se quería ir porque tenía hambre y ella se quería quedar”, explico la testigo. Luego agregó “le ofreci flan, él acepto pero igual decía que tenía hambre, eso me pareció raro porque habia comido….”.



Como las fotos iban a demorar unos diez minutos aproximadmanete, la parejita se fue del local y regresaron antes de las 19.00 horas. “Esa fue la última vez que los vi a ellos” refirió Vega.



En tanto que Luna, propietaria de una despensa dijo que vio a la parejita ir y venir en una motocicleta varias veces. “Fueron a mi negocio donde compraron unas galletas, luego los vi pasar a la plaza, luego a la casa de la chica Vega –la testigo anterior- “ agregando a pregunta de una de las partes “los vi normal”.



Concluida la ronda de testigos, el juicio paso a un cuarto intermedio para mañana a paritr de las 8.30 de la mañana con la declaración de más testigos. Recordemos para el debate estaban previsto la comparecencia de 27 testigos.