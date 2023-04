Luis Barriouevo ya declara ante el Fiscal Costilla en la causa por encubrimiento

El lider de los gastronómicos ingresó imprevistamente a la sede de Fiscalía General, donde ya presenta declaración testimonial ante el Fiscal Hugo Costilla, responsable de la Fiscalía de Instrucción n°5. Tras las declaraciones polémicas de las últimas semanas, Luis Barriouevo ahora responde ante la justicia sobre lo que diice conocer sobre el Caso Rojas y que tanto revuelo provocó social, judicial y políticamente. Foto Silvina Bravo - La Unión

Dos personas llegaron con el dirigente minutos después de las siete de la mañana, en una maniobra de distracción para evitar en este momento, el contacto con la prensa. Recordemos que la cita con el fiscal estaba prevista para las 8 de la mañana. En el medio, se espera además que Barrionuevo luego formalice una conferncia de prensa, alrededor de las 10 hs., la que según trascendió será en el salón de UTHGRA.

Pasadas las nueve de la mañana y por pedido de la querella, se le permitió el ingreso para presenciar la testimonial de gastronómico, a Natalia Rojas en compañía del abogado de la familia, Dr. Iván Sarquis.

Entre tanto, en cuanto a lo que pueda declarar ante Costilla, y en función a lo dicho, se espera no solo que mantenga sus dichos sino que, por sobre todas las cosas, aporte pruebas. Sobre todo, porque Barrionuevo contrarió lo dicho por los hijos de Rojitas en cuanto a que no fue torturado y que las sospechas del asesinato caen sobre el entorno familiar. "No es que fue torturado, no. Él al caer se rompió todo, el ojo y la cara”, aseguró Barrionuevo en declaraciones a Radio Mitre. En ese momento y ante la consulta de si el entorno familiar habría matado a Rojas, el gastronómico sentenció: “Anda por ahí todo” y agregó que sabe que en la investigación se manejan tres hipótesis, entre ellas “amenazas, y fotos de la casa. Han surgido en la investigación hechos más concretos y precisos. Así que yo espero que, si no es hoy, ya será el lunes o el martes o cuando vuelva el Gobernador, que vamos a tener más claridad y vamos a saber sobre los asesinos”.

Cabe recordar que en la marcha de este martes, se emitieron duras palabras en contra del gastronómico, a quien le pidieron que “respete” a la familia. Y como si esto fuera poco, luego el abogado Alfredo Aydar lo denunció por supuestas amenazas.