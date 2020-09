Luis Tula: "El día que me condenaron tiraron fuegos artificiales y bombas de estruendo"

"Acá, el día que me condenaron parece que había salido campeón Boca, tiraron fuegos artificiales y bombas de estruendo. Todo el mundo festejaba", afirmó este martes Luis Tula, condenado como partícipe secundario en el crimen de María Soledad Morales, ocurrido hace 30 años.

A Tula se le había impuesto una condena a nueve años de prisión por haber actuado como "entregador" de María Soledad Morales a un grupo de personas, entre las que se encontraba Guillermo Luque.

En una entrevista concedida a Radio Valle Viejo, Tula sostuvo que la base de su condena fue el testimonio que brindó Jesús Muro, quien se encontraba en la barra del boliche Clivus cuando escuchó que la adolescente le dijo al actual abogado "Luis, después nos vemos", y que, según testificó, subió en un Falcón verde con Luque y otras personas y se marcharon del lugar.

"Yo pedí un careo con él (por Muro) y jamás me lo quisieron dar. Él me une con el otro imputado (Luque), a quien yo no conocía", resaltó.

Guillermo Daniel Luque, fue condenado como "coautor del delito de violación seguida de muerte" de la adolescente, "agravado por el uso de estupefacientes".

"A mí me metieron en la bolsa de basura, pero no me van a patear como una bolsa de basura porque yo no tengo absolutamente nada que ver con ninguno", agregó.

Luque dijo que el caso se trató de un "hecho absolutamente político y María Soledad, desgraciadamente, fue el elemento que desató el caos en Catamarca. Y sumó: "A mí no me cabe dudas que acá anduvo la SIDE". Sin embargo, dejó en claro que la única víctima fue la adolescente de 17 años. "No me voy alejar de eso", señaló.

"¿Alguna vez le sacaron fotos a mi domicilio? Jamás, porque se cae la historia del hijo del poder. ¿Cuál es el poder que tuve yo?", agregó.

En otro tramo de la entrevista, reconoció que "había salido dos o tres veces" con María Soledad y afirmó que en la noche del 7 de septiembre de 1990 la "vi dos minutos y después me fui a mi casa". "Tengo testigos", subrayó.