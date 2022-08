Madre denunció a policías por supuestas vejaciones contra sus hijos adolescentes

Una madre denunció el día de ayer por supuestos apremios ilegales y vejaciones por parte de personal policial de la Comisaria Sexta contra sus dos hijos adolescentes menores de edad.

Según explicó la madre a La Unión, desde el año 2020 ha realizado alrededor de 15 denuncias tanto en el precinto n° 9 como ante Fiscalía General en contra del personal de la Comisaría Sexta por supuestas vejaciones a sus dos hijos quienes tenían 14 y 16 años al inicio de los supuestos hechos de violencia.

La madre denuncia que sus hijos han sufrido “abusos, apremios, insultos, amenazas, y vejaciones por parte del personal”. De los distintos hechos de violencia que denunció, el último habría sucedido el jueves pasado 25 de agosto cuando su hijo de 16 años sufrió, según su versión, sufrió un accidente vial cuando conducía una motocicleta acompañado por su novia en inmediaciones de la escuela de las Mil Viviendas. El joven habría colisionado “sin querer” contra la motocicleta de una mujer, ante lo cual, un hombre conocido con el alias de “el pirata” se habría llegado para golpear al joven.

No obstante, la progenitora manifestó a este medio que “en lugar de ser asistido por el SAME, fue trasladado a la comisaría para ser golpeado.” y que, según estableció en su denuncia que presentó, “lo desnudaron, y lo asfixiaban con los brazos" y que "le pegaron adonde no estaban las cámaras de seguridad donde no lo podían filmar”.

El joven fue demorado alrededor de las 22 horas del día 25 de agosto y fue trasladado, según indicó su madre, alrededor de las 00 horas del día siguiente al centro de menores, donde recién allí habría podido constatar el estado de su hijo puesto que con anterioridad el jefe de guardia no le habría permitido verlo. La progenitora relató que en el centro de menores “el personal de allí no quería recibirlo por las lesiones que llevaba en su rostro y cabeza y fue trasladado al hospital. Allí fue atendido brevemente por estar acompañado por custodia policial y lo regresaron a la Alem donde es entregado.” En este sentido, la mujer denunció que en primera instancia le habrían intentado ocultar las supuestas vejaciones, y que según los policías, el joven había sido golpeado por unos vecinos y no por los efectivos.

El hecho de supuestas vejaciones que habría sucedido este jueves no serían los únicos, según reclamó la progenitora. Con anterioridad habría denunciado al personal de la misma Comisaria por supuestos apremios y amenazas. Uno de esos hechos habría sucedido en abril de este año donde un móvil habría atropellado a su hijo mayor provocándole una fractura en su muñeca derecha, hecho por el cual consiguió un Habeas Corpus a través del Dr. Juan Pablo Morales. Por otro lado, también denunció que sufrió amenazas y que un policía le habría amenazado con matar a sus hijos.

“Temo todos los días por la vida de ellos”, manifestó la madre de ambos jóvenes.

La versión de los policías de la Comisaria Sexta

Según fuentes judiciales y policiales consultadas por La Unión, a raíz de la denuncia que presentó este sábado ante el precinto n° 9 la madre de un joven de 16 años denuncia supuestas vejaciones por parte efectivos policiales, el día de ayer alrededor de las 09:45 horas se llevó a cabo en la Comisaria Sexta por parte de personal del precinto n° 9, un registro e inspección ocular para luego secuestrar el libro de guardia de la dependencia policial.

El personal de la comisaria habrían alegado una versión contraria a la denunciada por la progenitora. Según los policías, el jueves pasado el joven de 16 años habría perpetuado un arrebato por lo cual era perseguido, cuando chocó contra una motocicleta estacionada, momento en el cual habría abandonado la moto e intentado darse a la fuga a pie. Habría sido, según la versión de los efectivos, que en ese momento el joven fue interceptado y golpeado por los vecinos hasta que llegó el móvil policial.

Los efectivos, contrario a lo denunciado por la familia del joven, alegan que el mismo sería conocido en el ámbito delictivo de la jurisdicción, y que su detención no habría sido arbitraria.