Madre denunció que su hija es acosada virtualmente

A horas de dictarse la segunda sentencia por grooming en nuestra provincia, en la que Jonathan Sánchez Pedraza fue condenado a tres años y diez meses de prisión, la madre de una adolescente de 13 años se presentó ante la Justicia y denunció un nuevo caso de acoso cibernético.

Según la información a la que pudo acceder este diario, el día miércoles a la tarde, la denunciante regresó de trabajar a su domicilio y encontró sobre la mesa de la cocina el teléfono celular de su hija y decidió revisarlo.

Al abrir la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, la mujer encontró una conversación de la niña con una persona, la que no estaba agendada entre los contactos de su hija, quien le había enviado varios mensajes inapropiados de contenido sexual. De inmediato, la mujer interpeló a la jovencita, quien le comento que no conoce a la persona que le escribe y que comenzó a recibir estos mensajes desde hace unos días atrás, pero que no le había dicho nada por vergüenza.

Seguidamente, la mujer se dirigió junto a su hija a la Unidad Judicial N° 7 y denunció el hecho, poniendo a disposición de las autoridades el teléfono celular de la chica, para identificar al depravado que acosaba sexualmente a su hija vía WhatsApp.