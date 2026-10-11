Madre denunció a su hijo por golpearla en el rostro: fue detenido

Un joven de 23 años, de apellido Iturre, fue aprehendido en el sector sur de la Capital luego de que su madre lo denunciara por una presunta agresión física. Según la información policial, la mujer, de 40 años, se presentó espontáneamente durante la madrugada en la Comisaría Novena, donde manifestó que momentos antes había recibido un golpe de puño en el rostro por parte de su propio hijo.

La presentación de la mujer dio inicio a la intervención policial y motivó la búsqueda del presunto agresor. A partir de lo manifestado en la dependencia, los efectivos actuaron para localizar al joven señalado y proceder a su aprehensión.

De acuerdo con el reporte, la mujer se acercó por sus propios medios a la dependencia para poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido. En su declaración, indicó que el incidente había ocurrido momentos antes y atribuyó la agresión a su hijo, a quien señaló como la persona que le habría propinado el golpe en el rostro.

El operativo se realizó en la intersección de dos calles

Tras recibir la denuncia, los efectivos de la Comisaría Novena desplegaron un procedimiento con la colaboración de sus pares del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur).

La intervención permitió localizar al presunto agresor en la intersección de las calles Dr. Antonio Virgilio Villafañe y Juan Carlos Dávalos, donde los policías concretaron la aprehensión del joven de apellido Iturre, de 23 años.

El procedimiento se desarrolló luego de que la mujer informara sobre la presunta agresión y aportara los datos que dieron lugar a la actuación policial. La participación conjunta de los efectivos de la dependencia y del GIR-Sur permitió concretar la medida en el lugar señalado. Una vez aprehendido, el joven fue trasladado a la seccional policial, donde quedó alojado mientras se daba intervención a las autoridades judiciales competentes.

Después de concretarse el procedimiento, el joven fue trasladado y alojado en la Comisaría Novena, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Desde esa dependencia judicial se indicaron las medidas a seguir en relación con el caso. De esta manera, la actuación dejó de estar limitada al procedimiento policial inicial y quedó sujeta a las directivas de la Fiscalía interviniente.