Maira Cabrera: el juez Lucas Vacaroni define mañana si Cejas continúa detenido

Mañana al mediodía, el juez de Control de Garantías Lucas Vacaroni dará a conocer la resolución sobre el pedido de prisión preventiva para Eduardo del Valle Cejas, imputado por el femicidio de Maira Cabrera, quien permanece desaparecida desde el pasado 10 de agosto.

La decisión judicial determinará si Cejas continúa detenido mientras avanza la investigación o si, por el contrario, recupera la libertad, tal como solicitó su abogado defensor. La resolución llegará después de que concluyera la audiencia de prisión preventiva, desarrollada esta semana, en la que la Fiscalía, la querella y la defensa expusieron sus respectivas posiciones ante el magistrado.

El planteo que debe resolver Vacaroni se concentra en la continuidad de la detención del imputado durante los próximos meses. Por un lado, el Ministerio Público Fiscal requirió que Cejas permanezca bajo prisión preventiva durante seis meses. La querella, que representa los intereses de la víctima, acompañó ese pedido.

En sentido contrario, el abogado Víctor García, defensor de Cejas, solicitó que no se haga lugar a la medida cautelar y que su asistido recupere la libertad.

Con los planteos de las partes ya expuestos, el juez deberá analizar los argumentos presentados antes de adoptar una decisión sobre la situación procesal del imputado. La resolución prevista para mañana será determinante para establecer cómo continuará su situación judicial mientras prosigue la investigación por la desaparición de Maira Cabrera.

Fiscalía y querella solicitaron seis meses de prisión preventiva

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo su pedido para que Eduardo del Valle Cejas continúe detenido bajo la modalidad de prisión preventiva por un período de seis meses.

La solicitud fue acompañada por la querella, que interviene en representación de los intereses de la víctima. De esta manera, ambas partes coincidieron en requerir que el imputado permanezca privado de la libertad durante el período planteado, mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.

La presentación de estos pedidos constituyó una parte central de la audiencia, que concluyó esta semana después de que los representantes de las distintas partes expusieran sus argumentos. Ahora, el magistrado deberá evaluar esas posiciones para resolver si corresponde disponer la medida solicitada.

La prisión preventiva es, en este caso, el punto concreto sobre el que deberá pronunciarse el juez de Control de Garantías. La resolución no solo establecerá si Cejas continúa detenido, sino que definirá su situación procesal durante los próximos meses, en el marco de una investigación que permanece abierta y que está orientada hacia la hipótesis de un femicidio.

La defensa pidió que Cejas recupere la libertad

La posición de la defensa fue diferente a la sostenida por la Fiscalía y la querella. El abogado Víctor García solicitó que el juez rechace el pedido de prisión preventiva y disponga que su representado recupere la libertad.

El planteo deberá ser analizado por Vacaroni junto con los argumentos presentados por las otras partes durante la audiencia. La decisión estará a cargo del magistrado, quien deberá resolver entre la solicitud de mantener la detención durante seis meses y el pedido defensivo para que Cejas pueda salir en libertad.

Por el momento, la audiencia ya concluyó y la resolución quedó pendiente. Será el pronunciamiento judicial previsto para mañana al mediodía el que determine cuál de las posiciones tendrá acogida respecto de la continuidad de la detención. Hasta entonces, la situación de Cejas permanece sujeta a la decisión del juez de Control de Garantías. La medida que se adopte definirá el marco de su situación procesal mientras continúa la investigación por la desaparición de Maira Cabrera.

Maira Cabrera permanece desaparecida

Maira Cabrera permanece desaparecida desde el 10 de agosto, fecha en la que fue vista por última vez junto a Eduardo del Valle Cejas, su expareja, en la localidad de Telaritos.

Desde aquel momento no se conoce el paradero de la joven y su cuerpo todavía no fue encontrado. Esta circunstancia constituye uno de los datos centrales del caso, que continúa bajo investigación judicial y cuya orientación apunta a la hipótesis de un femicidio.

Cejas fue imputado e indagado en el marco de la causa. Su vínculo con Maira, la última vez que ambos fueron vistos juntos y la falta de información sobre el paradero de la joven forman parte del contexto en el que se desarrolla el expediente judicial.

La investigación continúa mientras las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, el cuerpo de Maira aún no fue hallado y su desaparición sigue sin una resolución definitiva.