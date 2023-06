Maltrato infantil: Hospitalizan a una adolescente con múltiples hematomas

La jovencita se fue de su casa y buscó ayuda en lo de una amiga. Su madre llamó a la Policía y ella fue internada con lesiones varias. Su tutora la había golpeado con una piedra en la cabeza. La fiscalía en turno se encuentra abocada a la investigación de un supuesto caso de maltrato infantil. El hecho, que tiene como víctima a una adolescente de 14 años, ocurrió el fin de semana y, bajo la lupa de la Justicia, está una mujer de 62 años, quien sería la tutora de la jovencita.

De acuerdo con la información policial y judicial, el hecho salió a la luz el sábado a la noche cuando una mujer de 38 años, con domicilio en el barrio Monte Cristo, llamó a la Policía luego de que una amiguita de sus hijos, de 14 años, de quien se reservan sus datos personales, llegó a su casa golpeada y pidiendo ayuda.

La jovencita, recordó la mujer, le dijo que encontrándose en la casa de su tutora, una mujer de 64 años, esta la había golpeado con una piedra en la nuca y ella se escapó. También les dijo que cuando llegó a su casa la chica estaba descompuesta, con vómito y dolor de cabeza.

Luego de escuchar a la vecina, la Policía dio intervención y convocó al personal del SAME, que la asistió en la vivienda de sus amigos y luego la trasladó al Hospital de Niños Eva Perón, donde permanecía hasta ayer internada, en observación.

Vía telefónica, los encargados del procedimiento pusieron en conocimiento del hecho al fiscal Hugo Costilla, quien dispuso se le dé intervención a la Secretaría de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social y se ponga en resguardo a la niña víctima.

Por otra parte, se supo que esta no sería la primera vez en que es víctima de malos tratos por parte de su tutora. Por el momento el fiscal no tomó ninguna medida en contra de su libertad, debido a su avanzada edad. En cuanto al estado de salud de la jovencita, fuentes hospitalarias informaron que la jovencita presentaba en diferentes partes del cuerpo hematomas producto de las agresiones de las que fuera víctima y, si bien en un principio estas no ponían en riesgo su vida, los profesionales que la asistieron recomendaron que permaneciera internada en observación.