Mamá reclama a la Justicia la restitución de su hija: "La nena está mal, el padre la tiene amenazada"

La mamá de una nena de 6 años reclama que la menor le sea restituida de forma urgente porque su padre no cumpliría con las condiciones adecuadas para sostener la tenencia. Además, denuncia que hubo "negligencias" en la determinación de apartarla de la niña mediante una prohibición de acercamiento por, supuestamente, haber agredido a la nena.

Al respecto, Jenifer Astuenaga sostuvo en diálogo con La Unión que esta medida es “injusta” y denuncia que la Justicia no investigó lo suficiente el caso, siendo que no hubo por su parte ningún maltrato hacia la pequeña. Por el contrario, apuntó que el padre, de quien se separó hace 3 años y que tiene antecedentes por violencia de género, robo, y consumos de estupefacientes, tendría amenazada a su hija

“Necesito verla y sé que ella me necesita también, porque ayer cuando me quise acercar, la noté triste, porque el papá la tiene sometida y amenazada con que yo la quiero matar.” sostuvo Astuenaga.

A línea siguiente, agregó: “Me la niegan ver por injusta razón. Quiero que la próxima vez averigüen bien las cosas porque cuando el 18 -martes pasado- la fui a dejar, y la nena estaba bien. Si hubiera sido como dice él que la hubiera violentado la nena, si tuviera marcas ¿entonces por qué no fue el martes 18 a presentar la denuncia? Cuando dos días después que la había dejado, él recién fue el jueves a poner una denuncia que la nena tenía un hematoma, que la nena había sido revisada con el SAME y que también intervino una psicóloga. Cuándo estoy averiguando todo, no quedó asentado ninguna firma de nada. La jueza no entiendo porqué toma la determinación de hablar y dejar todo por teléfono. Eso es una negligencia, tiene que venir ella y dejar un sello.” apuntó.

La preocupación de la madre es incrementada debido a que su ex pareja, a quien denunció por violencia de género, cuenta con antecedentes y causas penales abiertas por robos y consumo de estupefacientes, y no estaría en condiciones psicológicas para la tenencia de la pequeña.

En este sentido, su abogado representante, el Dr. Jérez, apuntó a las falencias institucionales por permitir que la niña quede a resguardo de su padre. El caso, según explicó el letrado, estaba dentro de cuatro jurisdicciones: la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia el Juzgado de Familia n° 3 a cargo de la Juez Irma Filipin, y la Secretaria de Violencia a cargo de la Dra. Patricia Ramos.

“Nos vamos a la Unidad Judicial de Violencia de Género donde nos dicen que le habían dado la medida vía telefónica, o sea no había oficio, no había nada firmado, desde la Secretaría de Familia. Estamos dentro de un circuito donde cuatro instituciones que trabajan en pos de la violencia de género que ha generado violencia en una menor de 6 años, totalmente indefensa porque está a cargo de una persona que realmente dudamos si tiene la capacidad psicológica para llevar su paternidad." sostuvo el letrado a lo cual calificó de “nefasto”.

Por su parte, la Dra. Margarita Córdoba, que forma parte del equipo del letrado que también trabaja en el caso de Astuenaga, explicó que tuvieron dificultades para acceder al expediente del caso, y que presentaron la causa ante el Juzgado de Familia, pero aún no tuvieron respuesta sobre la situación. Mientras tanto, la medida tomada en contra de la madre de la pequeña sigue activa.