Mañana indagan a la contadora que chocó el auto a su ex con su hijo en el interior

Está previsto que mañana la contadora Daniela Perez (33) sea indagada por el fiscal Hugo Costilla en la sede la fiscalia de calle Junin al 600. La mencionada el día sábado a las 19.30 horas llego al local “Callejeros” propiedad de su ex pareja Guillermo Javier Sáenz, donde en mayo pasado ingreso descontrolada y provoco cuantiosos daños, y ahora a bordo de su automóvil marca Audi dominio IVC-157 modelo A5 color gris, embistió con violencia a la camioneta marca BMW mod X6 color Gris dominio YEY-331 de su ex. Este rodado estaba estacionado, mientras que debe destacarse que ella al momennto del incidente, estaba junto al pequeño hijo de ambos de apenas cinco años.

En los primeros minutos de la madrugada del lunes, Perez recuperó la libertad tras permanecer más de 24 horas detenida.

La audiencia esta prevista para las 10 hs y se aguarda que la mujer, quien sería imputada por el supuesto delito de lesiones culposas en grado de tentativa y desobediencia judicial, llegue a la sede de la fiscalía en compañia de su abogado, el Dr. Sarli. Este mismo letrado fue quien ejerció su defensa en mayo pasado cuando la contadora enfrento a la justicia por los cuantiosos daños provocados también en el local de su ex pareja y por el que le habían interpuesto restricciones de acercamiento.

En aquella oportunidad, Perez fue imputada de los delitos de Daños, fijandosele restricciones de acercamiento tanto para con su ex pareja como para frecuentar el lugar.

El incidente ocurrido el sábado y según la denuncia de su ex pareja, la mujer sabía que el hijo de ambos estaba en el interior del rodado que colisiono por lo que hecho evidenciaría un grave riesgo para la integredidad fisica y emocional del niño, quien se encuentra a su cuidado, por lo que las autoridades atinente al tema deberían intervenir de inmediato.