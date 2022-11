Manzi negó una vinculación con los hechos y ratificó que se trata de "un operativo político"

Mariano Manzi, presidente del Congreso de la Coalición Cívica- ARI, se presentó este jueves en el Juzgado Federal para su indagatoria por presunta comisión del delito de “insolvencia fraudulenta en grado de participación” en el marco de la causa donde se investiga a la financiera Adhemar Capital SRL y a su CEO, Edgar Bacchiani.

A la salida del Juzgado Federal, Manzi dio unas palabras ante la prensa local, donde también se encontraba LA UNIÓN, y brindó detalles sobre la indagatoria ante el juez federal Miguel Ángel Contreras. Confirmó que está imputado en la causa Adhemar Capital.

“He dado todas las explicaciones que tenía que dar. No tengo ninguna vinculación en lo más mínimo con los hechos que se me imputan. Vuelvo a ratificar que el pedido del Ministerio Público Fiscal podría estar obedeciendo a un operativo político”, aseveró.

Respecto al pedido de indagatoria en el marco de esta causa, el dirigente opositor remarcó que no tenía relación con ello y se mantuvo en la línea de una posible movida política. “Nunca jamás hablé con nadie para que nadie se insolvente de nada. Me parece una cuestión muy extraña y muy rara que un imputado bastante complicado me pretenda traer a la causa”, aseguró. Sin embargo, consultado sobre de quién sería esta “maniobra política”, Manzi señaló que, en cuanto mencione al responsable, lo va a acreditar.

Por otro lado, junto a su abogado defensor aseguraron que durante esta semana presentarán pruebas para que se resuelva la situación procesual, luego de una nueva audiencia que se realizará mañana

Ahorristas

En la mañana de hoy, otra vez un grupo de damnificados en las causas de las financieras, fueron recibidos por el secretario del juez Miguel Ángel Contreras, Dr. Córdoba, con quien refirieron que pudieron nuevamente aclarar dudas sobre la marcha de la investigación.

Juan Soria, uno de los ahorristas que participó del encuentro, dio detalles de la charla, indicando como relevante que, tras el impasse de las manifestaciones, las que no tendrían otro motivo que “descansar”, volverán con estas justo para la fecha del Mundial de Qatar.

Así lo confirmó uno de los estafados, quien en contacto con la prensa a la salida del Juzgado Federal indicó: “Les podrá resultar jocoso, pero vamos a volver junto con el Mundial”.

Sobre el diálogo con funcionario judicial, Soria señaló: “Hay que presentarse como querellante para saber más de lo que se está tramitando en el expediente. El volumen de pruebas que estamos presentando es demasiado, porque son 40 gigas (...)”, acotó. En relación a la situación de Sarroca y Blas y el porqué de su detención no en el Penal de Miraflores, fue otra de las consultas que efectuaron los ahorristas. Al respecto, les habrían indicado que, por una cuestión de salud de sus hijos es que tenían la domiciliaria.