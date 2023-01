Marcha y pedido de justicia de Andrea, la mujer apuñalada por un adolescente

Andrea Navarro fue atacada un 30 de enero del 2022 en su casa por un adolescente de 17 años, quien ingresó a su hogar del B° 107 Viviendas Sur para robarle un celular. Sorprendido el malviviente, reaccionó de la forma más violenta. La apuñaló 40 veces y ella está viva de milagro. El atacante, su vecino, ahora se enfrenta a un juicio con jurado popular por intento de femicidio.

En tanto, la víctima recuerda la fecha con dolor y bajo las secuelas del daño psicológico pero sostiene como siempre el pedido de justicia. Por eso, convoca para este lunes 30 a las 19:30 en el Paseo de la Fe, a una concentración para pedir que este hecho finalmente sea juzgado.

En el posteo que Andrea realiza por esta fecha, refiere "se cumple un año del grave hecho que casi me cuesta la vida. Hoy se cumple un año sin justicia". Y añade: "un año que no he vuelto a dormir toda una noche completa. Un año en el que lloramos con familia y amigos cada vez que recordamos ese día". Y finaliza diciendo "no me dejen sola".

El caso

Eran las 05:30 del 30 de enero cuando Andrea dormía en la habitación de su casa. Hacía pocos días había hecho una ventana que no tenía rejas. Por ahí entró su agresor. Se despertó con la primera puñalada. Apenas pudo defenderse, puso sus manos sobre la cara y los minutos posteriores fueron de dolor y sangre.

La mujer de 37 años, técnica en hemoterapia pensó que se trataba de un robo. Al principio no reconoció a su agresor, pero en medio del ataque logró verle la cara y descubrió que era su vecino.

La mujer fue apuñalada con un cuchillo por su vecino. (Foto: TN y La Gente).

“Vivimos en el mismo barrio porque nos adjudicaron la casa. Por eso lo conozco desde tan chico. Jamás tuve problemas con él o con su familia. Todavía sigo preguntándome por qué me apuñaló. Estoy segura de que vino directamente a matarme, no le encuentro otra explicación, porque solo se llevó mi celular”, supo contar angustiada al relatar el hecho.

La víctima vive con su hija y su madre, pero esa madrugada estaba sola porque tenía coronavirus y debía estar aislada. Nada hacía pensar que tendría que vivir un calvario.

Andrea recuerda que como pudo se levantó, salió a la vereda y pidió auxilio. Aparecieron los vecinos quienes llamaron la ambulancia y ella le dio el nombre del hombre que la había atacado. “Pensé que me moría entonces le dije a mis vecinos que había sido el chico que vive al lado de mi casa”, recordó.

La ambulancia la llevó al hospital y con las pocas fuerzas que tenía también le dio el nombre de su atacante a la policía. Los uniformados fueron hasta la casa y lo encontraron durmiendo con el cuchillo. Dieron intervención a la justicia y fue alojado en un instituto de menores.

Después del ataque volvió a su casa para llevarse ropa. “Cuando entré, empecé a temblar y a llorar. Todavía hay manchas de sangre. Me mudé a lo de mi pareja porque necesito atención hasta para ir al baño. Me cambió la vida de un momento para otro. Los médicos me aplicaron morfina por los dolores y todos coinciden en que estoy viva de milagro”, reconoció .