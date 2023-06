Mauvecín: "Con mucho pesar, voy a solicitar se separe del cargo al Fiscal Palacios por mal desempeño"

Finaliza este viernes el juicio contra el Fiscal Laureano Palacios, quien llega a esta instancia tras ser sospechado por supuesto mal desempeño en sus funciones en la primera etapa de la investigación del homicidio del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. Luego que ayer se escuchara al hijo de la víctima, Fernando Rojas, en la jornada de hoy la defensa de Palacios y el fiscal del Jury expondrán los alegatos. Seguidamente, el Tribunal presidido por la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia, Dra. Fernanda Rosales Andreotti, podría dar a conocer el veredicto. Es decir, si corresponde o no corresponde la destitución del cargo del fiscal denunciado.

La cuarta audiencia, que se desarrolla en la Escuela de Capacitación Judicial inició minutos después de las 9:00 de la mañana con la exposición de los alegatos de parte del Ministerio Público. Este, en la persona del Fiscal Miguel Mauvecín sostuvo la acusación marcando que "claramente se acreditó que teníamos un informe de autopsia deficiente, Palacios incurrió en mal desempeño de sus funciones al entregar el cuerpo y secuestrarlo nuevamente para una segunda autopsia".

Y seguidamente añadió que fue "claro mal desempeño de sus funciones y desempeño de su cargo, sabiendo que la muerte de Rojas era un acto homicida y contando con un informe de autopsia deficiente decidió entregar el cuerpo, y una vez entregado ordenó el secuestro del mismo para una segunda operación".

Tras hacer referencias a las autopsias y las declaraciones de los forenses y peritos, fue contundente y remarcó: "Creo que actuó con mal desempeño y tomó malas decisiones". Luego de referir una "mala orientación" de parte de Palacios no dudó en indicar que "él sabía que tenía entre mano un hecho complejo y tomó malas decisiones o no las tomó u otros la tomaron por él".

Empeño y compromiso

En otro tramo de su alegrato, el fiscal Miguel Mauvecín dijo: "No sé si va a poder volver a adquirir la confianza que perdió ante la sociedad, si van a confiar nuevamente en él".

Y eso lo refirió en función que a su juicio a Palacios le faltó "compromiso y seriedad" en la hora de cumplir su tarea. "Yo creo que el doctor Palacios se equivocó y no puso su empeño porque esa noche, cuando en la primera comunicación la Dra. Miranda Zar le dijo que había una muerte violenta, pero que no podía determinar claramente si era un accidente o un homicidio, él no debería haberle llamado a otro medico, esperar que venga y reciba los videos" .

Y agregó: "Cuando la doctora Miranda Zar le dijo que no era una muerte natural, tendría que haber conducido a la morgue, a su despacho, o al lugar que sea, buscar al a Dra. Miranda Zar, convocar al jefe de Homicidios. No entregar el cuerpo. Si era necesario ponerlo en la heladera de la morgue, hacer una junta médica e investigar la causa de la muerte, no que una tercera persona le dijera cómo había sucedido la muerte".

Tras otras consideraciones, y en el cierre de sus palabras dijo: "Con mucho pesar pido que se separe del cargo al fiscal Laureano Ricardo palacios por mal desempeño de sus funciones" y así finalizó su alegato.

La defensa

Con la presentación de un power point, pasadas las 10 hs, el abogado José Camps comenzó a exponer su defenda de Palacios. En las primeras consideraciones, expone las dudas que había en torno a la muerte de Rojas.