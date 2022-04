Mediación penal: Una respuesta a la víctima y el reconocimiento del delito por el joven

Tal como lo publicó en exclusiva este diario en su edición del jueves 31 de marzo, en ámbitos de la Cámara Criminal Penal Juvenil, a cargo del juez Fabricio Gershani Quesada, el defensor oficial especializado, Dr. Sergio Daniel Véliz, presentó una medida alternativa innovadora en beneficio de un joven, quien debía ser juzgado en un debate oral por el delito de robo simple.

El letrado planteó la posibilidad de que el caso sea resuelto por un mediador en una audiencia fuera del ámbito penal, en donde el imputado reconozca su falta con la sociedad -es decir, el delito cometido- se arrepienta y le pida disculpas a la víctima, quien, de esta manera, no solo recibirá una respuesta más ágil de la Justicia, sino, además, un resarcimiento económico por el daño sufrido y poder, además, conocer por qué el joven cometió el hecho del que fue víctima.

En diálogo con LA UNIÓN , Véliz comentó: “Se realizó el pedido en una causa que era por un robo simple. Es una medida alternativa en el Fuero Penal Juvenil que se llama mediación. Esto es un mecanismo que se encuentra dentro de lo que se llama las medidas restaurativas, que es uno de los pilares del Derecho Penal Juvenil. En la Justicia restaurativa, lo que se busca es que haya una participación de la víctima, del imputado y de un mediador, quien es el facilitador que busca arrimar a las partes. El imputado, en este caso el joven, asuma la responsabilidad de lo que hizo, tiene la oportunidad de poderle pedir perdón a la víctima, de poder pedirle disculpas y, a su vez, que haya una reparación al daño que se ha producido”, remarcando: “De esta manera, lo que se busca en sí es tratar de solucionar el conflicto, que la sociedad se armonice y logre la paz”.

En este caso en particular, explicó el defensor “eran justamente vecinos. La víctima es alguien que lo conoce de muy chico al muchacho y ella aceptó de beneplácito de tratar de buscar algún entendimiento y, obviamente, tratar de sentir que se ha solucionado un problema. Eso facilita mucho, poder lograr este efecto pacificador en esta sociedad que sufre tanta violencia”.

Otro aspecto positivo de esta medida alternativa es el de “acelerar los tiempos”; “darle celeridad a la Justicia (…).

A veces, los procesos son muy largos y se extienden mucho y son muchas veces una preocupación, no solo para el imputado, que está cargando con una causa que va a tener un final que no sabe cuál va a ser, sino también para la víctima, que no tiene ningún tipo de respuesta. Además, en la Justicia tradicional lo único que se va a conseguir es probablemente que el joven reciba una condena en suspenso por el tipo de delito y en la que seguramente la víctima va a considerar que no hubo ningún tipo de respuesta”.

Finalmente, Véliz indicó: “En este tipo de sistema -la mediación-, hay por lo menos una reparación del daño y la posibilidad de esta, de poder hablarlo de llegar a un entendimiento de por qué pasaron las cosas”.

Cabe acotar que, si bien dicha medida alternativa agiliza los tiempos en los procesos, la misma no es para todos los casos “… es solo para delitos menores y están excluidos todos los delitos graves, los de violencia de género están excluidos totalmente”.