Mi hermano fue amenazado al lugar donde lo mataron

A cuatro meses del crimen de Hugo Ariel Ocampo, hecho por el que la Justicia tiene detenido con prisión preventiva -es decir, privados de la libertad al aguardo del juicio oral y público- a Enzo Morales y Cinthia Bazán (novia de la víctima y expareja del otro detenido) familiares y amigos del empleado de la empresa de seguridad privada marcharon otra vez ayer, en pedido de justicia.

“Queremos que los autores del crimen de mi hermano reciban la pena máxima. Que no tengan ningún beneficio. Será la Justicia quien determine la cantidad de los años” expresó Carlos Ocampo.

Pasadas las 9.30 de la mañana, la columna humana, encabezada por Carlos, hermano de Hugo, la madre de Diego Pachao e Iván, el hermano de Brenda Micaela Gordillo, comenzaron a marchar de manera pacífica por calle San Martín con sentido este, portando carteles y pancartas con el rostro del joven asesinado y la leyenda “justicia”. El hermano de Hugo Ariel recordó que hoy se cumplen cuatro meses de su asesinato y pidió que el “crimen no quede impune”.

“Queremos justicia por el crimen de Hugo. La única víctima en esto es él. Cinthia Bazán, una de las asesinas de mi hermano, no pensó en sus hijos que aún siguen preguntando cuándo va a volver su papá” expresó en diálogo con la prensa, Carlos.



Reclamo

El hermano dijo, además, que mantiene un diálogo fluído con la fiscal de la causa, Dra. Jesica Miranda, quien le habría manifestado que insistirán con el desbloqueo del teléfono celular de la víctima.

“No lo pudieron abrir todavía, pero nosotros necesitamos que se lo abra para saber la información que tiene, que se intercambió. Hablando ahora con mi cuñada, me dijo que ese día -por el 18 de enero- Hugo se levantó rápido y se fue. Solo llevó su billetera y el celular, cuando cada vez que salía llevaba sus auriculares y otros elementos. Que ese día, además, lo vio muy nervioso. Insisto, él, -por su hermano- fue a donde lo asesinaron porque lo amenazaron y queremos saber por qué”.

Finalmente, la columna de personas caminó hasta la Corte de Justicia, donde pidieron justicia por el crimen de Hugo Ariel y Diego Pachao.

Cabe recordar, que por el homicidio de Hugo Ariel Ocampo, la Justicia tiene detenido con prisión preventiva, es decir, al aguardo del juicio oral, a Enzo Morales y Cinthia Bazán (novia de la víctima y expareja de Morales).