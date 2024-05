Morales y Da Prá irán a juicio por cohecho pasivo agravado

Finalmente la Cámara de Apelaciones confirmó el auto de elevación a juicio de la causa de los excamaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, el que había sido formulado por el fiscal Barros Jorrat, quien los acusa del delito de cohecho pasivo.

El abogado Ferrera, defensor de los exjueves, previamente había pedido el sobreseimiento en la audiencia de agravios o de forma subsidiaria, había solicitado que se profundice la investigación.

No obstante esto, el tribunal integrado por los doctores Elena Berrondo, Diego Chayle Costilla y Juan Rosales no hizo lugar a este pedido y sí aceptó el planteo del fiscal, confirmando la elevación a juicio de los ex camaristas.

El tribunal de alta fijo audiencia para dar a conocer los fundamentos para el próximo 23 de mayo.