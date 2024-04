Motochorros arrebataron un celular a una joven

En la jornada de este miércoles se registró un arrebato en Valle Chico, perpetrado por unos motochorros.

Esto fue alrededor de las 15:10 hs, efectivos policiales, por requerimiento del SAE-911, llegaron hasta la calle 6, entre la 19 y 17 en Valle Chico, donde entrevistaron a una joven de 20 años, identificada como Gisela Gonzáles, quien les relató que dos hombres en una motocicleta Cripton le arrebataron su celular Samsung A14.

De inmediato y con las características brindadas por la joven, los policías realizaron un recorrido por la zona para tratar de atrapar a los delincuentes, no obstante, no lograron dar con ellos, por lo que solicitaron al centro de monitoreo que trataran de encontrarlos, las cámaras no lograron dar con ellos tampoco.

Ante esta situación, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente.