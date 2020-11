Motociclistas hospitalizados, víctimas de sendos siniestros viales

Los siniestros viales fueron una postal que se repitió ayer, en las calles de la ciudad. Uno de los hechos de tránsito tuvo lugar ayer al mediodía, a las 12:40 aproximadamente, en la esquina de las calles Florida y Tucumán. De acuerdo a la información policial, Franco Luciano Traverso (23) circulaba al mando de un automóvil Renault Clío, dominio LHL-195, de color gris y, por razones que se investigan, colisionó con una motocicleta Yamaha XTZ azul, en la que circulaba una persona del sexo masculino, quien luego se habría dado a la fuga, dejando abandonada a su acompañante, quien fue identificada como María Vera.

Producto del siniestro, la joven mujer resultó lesionada y fue asistida por profesionales médicos del SAME, por lo que intervino personal de la Comisaría Décima y sumariantes del Precinto Judicial N° 2 para labrar las actuaciones de rigor.

En tanto que a las 15:10 de la tarde de ayer, se registró otro siniestro vial. El hecho se produjo en la intersección de las calles Antártida Argentina y Luis de Medina, siendo este protagonizado por una motocicleta Yamaha Crypton azul 110 cc., en la que circulaba Joaquín Emiliano Ávila (19) quien, por causas que se tratan de establecer, colisionó con una Honda CG Titán 150 cc., dominio 870-IZT, de color negro, al mando de Roberto Edgardo Mercado (25).

A raíz del siniestro, los motociclistas resultaron lesionados y fueron asistidos por profesionales médicos del SAME, por lo que en el lugar trabajó personal de la Comisaría Cuarta y las actuaciones quedaron a cargo de sumariantes de la Unidad Judicial N° 4.

Finalmente a las 16:40, en la intersección de la avenida Misiones y calle Marcos Figueroa, se produjo un tercer siniestro vial.

Leandro Isaac Reynoso (27) circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc., dominio KKF-587, de color azul, en compañía de Camila del Valle Rodríguez (23) y de un niño de 2 años de edad y, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y cayeron a la cinta asfáltica.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo sufrió lesiones que demandaron que fuera asistido por facultativos médicos del SAME, por lo que en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Sexta y sumariantes de la Unidad Judicial N° 6.

En tanto, la avenida Costanera, a altura de la cancha del Club 9 de Julio, fue escenario de otro siniestro protagonizado por una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color negro, al mando de Diego Armando Leiva (18), que por causas que se tratan de establecer colisionó con una Yamaha Crypton 110 cc., del mismo color, conducida porLoreley Quiroga (23), en compañía de Yamila Anahí Contreras (18).

A raíz del siniestro, los ocupantes de ambos rodados resultaron lesionados y fueron asistidos por profesionales médicos del SAME, por lo que en el lugar trabajó personal de la Comisaría Décima y sumariantes del Precinto Judicial N° 2.