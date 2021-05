Motociclistas lesionados en sendos siniestros

Ayer a la tarde, alrededor de las 16:10, en la intersección de la avenida N° 2 y la calle N° 9, del Complejo Habitacional Valle Chico, se registró un siniestro vial.

Carmen Esilda Araya (42) conducía en una motocicleta Gilera 110 cc., dominio 364-JJP, de colores azul y negro y, por razones que se tratan de establecer, embistió a un can, para luego caer al suelo, sufriendo lesiones que demandaron la asistencia de personal médico del SAME, por lo que en el lugar trabajó personal de la Comisaría Décima Primera y sumariantes del Precinto Judicial N° 9, labrando las actuaciones correspondientes.

En tanto, que a las 11:00 de la mañana, en la intersección de las calles Luis Pacheco y Reina de los Humildes, se registró otro siniestro vial que tuvo también como protagonista a una motocicleta.

Miguel Alejandro Velazco (24) circulaba en una motocicleta Zanella Nevada 110 cc., dominio GZD-692, de colores gris y rojo y, por razones que se tratan de establecer, colisionó con una camioneta Volkswagen Amarok, dominio OMA-741, de color beige, conducida por Adrián Esteban Zapata (32).

A raíz del siniestro, el conductor del rodado menor sufrió lesiones que demandaron la asistencia del personal médico del SAME, trabajando en el lugar efectivos de la Comisaría Octava y sumariantes del Precinto Judicial N° 8.