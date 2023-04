Mujer embarazada fue víctima de un robo y agresión en pleno centro capitalino: "Me golpearon la panza"

Una mujer embarazada de dos meses fue víctima de un robo y una agresión en pleno centro de la ciudad, esta noche a las 20:44 horas, según informó la damnificada.

La víctima, identificada como Fátima, estaba esperando en un local de repuestos de celulares, ubicado en la calle Mate de Luna, entre Sarmiento y Rivadavia, cuando se dio cuenta de que su moto Yamaha Crypton estaba siendo robada.

"Le sentí el sonido de la moto y ya me di cuenta que ya me llevaban la moto y yo por esperar que no me la lleven, bueno, me metí por el medio y, bueno, estoy en dos meses de embarazo y bueno, me golpearon la panza", relató Fátima en diálogo con LA UNIÓN.

Según su testimonio, ella vio que se la robaban y cuando escapaba el ladrón la golpeó en la panza. Además, estaba con su hija pequeña en el momento del hecho. La moto era de la pareja de Fátima y la utilizaba para ir a trabajar en la construcción. La damnificada junto a su hija.

La Policía tardó diez minutos en llegar al lugar y se encuentran revisando las cámaras del local en busca de pistas para identificar al ladrón. Fátima expresó su preocupación por la moto, ya que su esposo la necesita para ir a trabajar: "Si no la recupera la moto... es un trabajo de él, todos los días. Él sale todos los días, a gatas llego a trabajar y bueno, me la prestó para venir a buscar el teléfono y no".

El hecho causó indignación entre los vecinos de la zona, que denuncian la falta de seguridad en la ciudad. La víctima, por su parte, se mostró con bronca y preocupada por cómo le afectará a su familia la pérdida de este medio de movilidad.