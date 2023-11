Multitudinaria "Marcha de las velas" pidiendo justicia por el crimen del ex ministro Juan Carlos Rojas

Tal y como estaba previsto desde su anuncio el fin de semana pasado, el gremio de gastronómicos se reunió desde las 19:00 hs en la Plaza La Alameda esta tarde para llevar a cabo una manifestación, a once meses del crimen del ex ministro Juan Carlos Rojas.

La consigna fue “marcha de las velas". La columna, de al menos 400 personas, estuvo encabezada por los referentes del gremio junto a Luis Barrionuevo quienes realizaron un recorrido alrededor de la Plaza La Alameda para luego dirigirse a la Catedral Basílica donde, alrededor de las 19:45 se realizó una misa. (Foto: Gustavo Roldán/ Diario La Unión)

La manifestación tuvo su punto culmine en un escenario en el Paseo de la Fe donde las autoridades del gremio dieron un discurso ante los presentes entre los cuales se encontraban también de las seccionales de distintas partes del interior del país, como ser de Tucumán, Córdoba y La Rioja. (Foto: Gustavo Roldán/ Diario La Unión)

En una rueda de prensa, Barrionuevo expresó que seguirán manifestándose de acuerdo “a lo que consideramos que tenemos que hacer”. Y agregó: “A mí me interesa lo que representó Rojas para nosotros. Yo a la familia no la conozco, no tengo porqué conocer la familia de los dirigentes gastronómicos.” (Foto: Gustavo Roldán/ Diario La Unión)

Por otra parte, en relación a la causa, el dirigentes sindical aseguró que: “creo que la causa está terminando y creo que dentro de poco vamos a tener la resolución”, y respecto al Jury al fiscal Palacios, arremetió apuntando que alguien “salvó” al fiscal. “La justicia de Catamarca tiene que cambiar”, sentenció.

Cabe recordar que la marcha, por primera vez desde que sucedió el crimen de "Rojitas", está integrada y organizada por UTHGRA, hecho que generó el rechazo de la familia del ex ministro, en especial por la figura de Luis Barrionuevo. (Foto: Gustavo Roldán/ Diario La Unión)

Esto fue "mal visto" por los familiares del ex ministro quienes dejaron entrever que con esta marcha, de la que no participaron, "Barrionuevo no busca justicia, busca medir su poder".

Al respecto, Barrionuevo ante la prensa aseveró que la familia “tuvieron su tiempo y su marcha”, y justificó su ausencia y la del gremio en las marchas previas convocada por la familia y amigos del ex ministro por cuestiones políticas. “Estaban los políticos, la estaban usando”, aseveró.