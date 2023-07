Murió la abuela de la niña abusada por su vecino, luego que la Corte le diera la libertad

La libertad del joven, actualmente de 18 años, pero que tenía 16 cuando abusó sexualmente de una vecinita de tan solo 7 años cuando le llevó la bicicleta para que se la arreglara, desencadenó una tragedia en la familia de la niña victima. Así lo manifestó en diálogo con La Unión, la Dra. Silvia Barrientos, quien es la abogada querellante de la familia de la niña.

“Es una verdadera tragedia lo que sucedió. Yo se lo advertí a los miembros de la Corte de justicia el jueves seis de julio cuando me presente a reclamarle por qué le habían dado la libertad al abusador de la niña -el juez penal juvenil lo condeno a 5 años y 6 meses- en un control jurisdicción del que ni a mí ni a la Asesora de Menores se nos había notificado. Presumía que podía ocurrir una desgracia pero no esperábamos la muerte de Marta”, inició la entrevista la letrada.

Barrientos, contó que Marta fue a quien la niña le contó lo del abuso, fue quien lucho para que se haga justicia y fue quien le pidió al Juez Morabito en el juicio, en el que lo condenaron, que haga Justicia. “Doctorcito, usted que puede haga Justicia por mi nieta y por todos los niños de Catamarca victimas de abuso sexual” y él -por el juez- “hizo justicia” pero “la Corte lo dejó en libertad y hoy estamos lamentando la muerte de Marta”.

Estas son, agregó la querellante, “la injusticia de la Justicia. Marta, era una militante muy importante de la Red Infancias Robadas y una luchadora de los derechos de los niño victimas de abuso sexual. Ella murió apenada por la decisión de la corte de dejar libre al abusador de su nietita”, remarcó la abogada.

En otra parte de la nota, Barrientos recordó que el 2 de julio la niña y su familia se cruzó a su abusador en la Iglesia del barrio. “El andaba como si nada. La niña entro en crisis y tuvo pánico. Imagínese ver a su abusador en libertad y nosotros no lo sabíamos, porque desde la Corte no se nos había informado”, indicó.

Nueva audiencia

En cuanto a la nueva decisión que la Justicia tomo en contra del joven condenado, la abogada aclaro que no es una responsabilidad del Juez Penal juvenil que lo condeno, sino de la Corte. “Después que me presente a quejarme porque le habían dado la libertad le dijeron al juez Morabito el día viernes7 de julio que el “resuelva”, pero que tenía que resolver el juez si el había hecho justicia condenándolo al abusador.

“Ese día el juez hizo una audiencia básicamente le pedimos que el abusador no este frente a la casa de la niña, que lo muden a otra vivienda. La familia, del joven que estaba ahí dijo que no tenían otro lugar donde ir, entonces el abogado con total liviandad le dijo al Sr. Juez que realice un oficio al IPV y solicite una casa para el abusador. Es algo que nunca escuche en una audiencia y espero nunca volver a escuchar. Al abusador no solo le habían dado la libertad sin que correspondiera porque esta condenado con prueba sino que además piden que lo premien con una casa” insólito por donde se mire.

En ese momento el juez se puso firme y les dijo que “...entonces voy a decir yo. Hay instituciones para alojar a los jóvenes y fue entonces cuando el abogado pidió una casa”, volvió a repetir la abogada sin salir de su asombro.

Casación

Por otra parte, la abogado comentó que el próximo 1 de agosto esta fijada para que se realice en la Corte de Justicia la audiencia de Casación interpuesta por el abogado defensor del condenado.

“Esperemos que se haga la audiencia y la Corte remedie el error que cometió y que le costó la vida a Marta”, expreso.

“Es insólito pensar que una persona que fue condenada con pruebas por un juez, un tribunal superior que se supone “saben mas” lo dejen en libertad. Sin ninguna medida de restricción. Que se pueda, por su estado de libertad, moverse a donde quiera y divertirse como lo hizo el fin de semana que fue a competir en unas carreras de autos. Abuso de una niña de 7 años, su abuela murió apenada porque la Corte le dio la libertad y el abusador disfruta de la vida”, concluyó apenada Barrientos.