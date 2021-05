Naim Vera declaró y pidió perdón a las familias, pero guardó silencio sobre el hecho

En medio de un fuerte operativo policial y, literalmente, blindado con vallas de seguridad, en el edificio de la Cámara Penal N° 1 dio inicio ayer, pasadas las 9:00 de la mañana, el juicio oral y público en contra de Naim Vera. El joven debe responder por el delito de homicidio agravado por femicidio, hecho del que resultara víctima Brenda Micaela Gordillo el primero de marzo del año 2020.

Al recinto, y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad, como público solo pudieron ingresar los padres de Naim Vera, un hermano de Brenda y dos tías de esta. En tanto que María Espeche, madre de la víctima, quien se constituyó como querellante, estuvo también presente junto a sus abogados.

Con la presencia en la sala de todas las partes, incluido el imputado en el banquillo de los acusados, el presidente del tribunal, Dr. Fernando Esteban, abrió la audiencia. A renglón siguiente, las partes solicitaron al tribunal que no se diera lectura de la requisitoria de elevación a juicio y se continuara con la audiencia; planteo que fue aceptado por los magistrados.

Seguidamente, el presupuesto del tribunal le pidió al imputado Vera que se sentara ante el estrado, donde le hizo conocer el hecho que se le acusa y las pruebas que sindica su autoría en el mismo. A continuación, Esteban le preguntó a Vera si iba a declarar, respondiendo el joven que sí.



Cuarto intermedio

Antes de concluir la primera audiencia, el abogado defensor del imputado pidió la palabra y efectuó un alegato de presentación del juicio.

El letrado cordobés dijo, palabras más palabras menos, que “de manera maliciosa, algunos intentaron tergiversar el hecho. Nosotros no venimos acá a buscar impunidad, sino a que se juzgue el hecho tal cual es”. Agregando: “A las cuatro horas, el hecho fue esclarecido y fue porque mi asistido se presentó junto a sus padres y abogado ante la policía y dijo lo que había pasado” sentenció.

Cuando el tribunal se disponía a cerrar la primera audiencia, la madre de Brenda le pidió a los jueces si era posible, en memoria de su hija, quien cumpliría años hoy, jueves, se podía realizar un minuto de silencio; lo que fue acatado por el tribunal y los presentes hicieron silencio.

Seguidamente, los magistrados pasaron a un cuarto intermedio para hoy, a las 9:00 horas, para dar inicio a la ronda de testigos. Cabe recordar, que para el plenario están convocados 23 testigos y se prevé, siempre en base al protocolo de bioseguridad autorizado, que declaren de cinco a seis testigos por jornada.



Incidente

Durante el desarrollo del debate en la intersección de calles San Martín y Junín, un grupo de personas, entre familiares, amigos y allegados a la joven, se manifestaron porque no se los dejó llegar hasta el frente mismo del edificio de la Cámara.

Al momento de retirarse, el personal del grupo especial del Servicio Penitenciario junto al imputado Vera de la sala de audiencias, para trasladarlo a su lugar de detención, se registraron algunos incidentes.

Hechos que quedaron plasmados en las fotografías e imágenes que los distintos medios de comunicación, abocados a la cobertura del juicio, pudieron captar.

Así se observa a los manifestantes, entre los que estaba la madre de Brenda, su hermano y sus tías, abalanzarse sobre las vallas de cuyo otro lado estaba el personal policial, con la clara intención de derribarla para llegar hasta el imputado.

Para evitar la situación de clara violencia, los efectivos debieron hacer uso de la fuerza y forcejearon con los manifestantes, evitando que estos pudieran derribar las vallas. De inmediato, se hizo presente el grupo de Infantería Femenino, quienes estaban apostadas en las inmediaciones a la Cámara, conformando un segundo cordón policial detrás de la valla. La presencia del grupo especial hizo desistir de la actitud a los manifestantes, quienes “atacaron” en forma verbal al acusado hasta que fue retirado del lugar.