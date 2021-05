Naim Vera: Solo pido perdón y, sobre el hecho, no voy a declarar

“Quiero, señores jueces, pedirle perdón a Brenda, a su mamá, a su familia y a mi familia por lo que pasó”, expresó. A lo que el juez le preguntó si sobre el hecho, es decir el homicidio y femicidio de Brenda, iba a hacer alguna declaración. El joven, apoyado por su abogado defensor, Dr. Ferraras, respondió “que no”; por lo que regresó a ocupar el banquillo de los acusados en el recinto.

Ante el silencio del imputado, el magistrado solicitó que por secretaria a cargo del Dr. Efraín Morcos, se diera lectura de la declaración ya realizada en el mes de diciembre del año pasado, en la etapa de instrucción por Vera.



La declaración

A líneas generales y, como ya fue informado oportunamente por LA UNIÓN, el joven contó que conoció a Brenda una noche que salió con sus amigos, que tenían buena onda y que esa misma noche la joven lo invitó a “pasar la noche juntos”. “Me dijo que había tenido un problema de salud y que no podía tener hijos, por lo que me obligó a tener relaciones sin preservativo. Después de unos días, nos volvimos a ver, pero nunca hablamos de ponernos de novios ni nada de eso. Fue porque había posteado en su red social Instagram un test de embarazo positivo” contó Vera.

Dijo también que a partir de allí, ella lo acosaba. Él le dijo que no estaba preparado para tener un hijo y ella le contestó que no lo iba a abortar y que le iba a enviar a una abogada.

“Lo del primero de marzo -día que ocurrió el hecho- no fue para nada planeado. Nos juntamos como siempre para tener relaciones. Yo hacía lo que ella me pedía porque tenía miedo de que fuera y le contara a mis padres. Yo no tenía valor para decirle que ella estaba embarazada. Esa noche, después de estar juntos, le pedí que me prestara su celular porque no tenía el mío y era para conectarme a mi perfil de Instagram para enviarle un mensaje a una amiga, con quien había quedado en juntarme. Ella me lo prestó y me dijo que por qué estaba con ella, le dije que porque no me animaba a contarles a mis padres que la había dejado embarazada y comenzó a insultarme. Siempre lo hizo, de eso hay constancia en los mensajes” resaltó.

Volviendo a aquella noche, Naim declaró que después de que le dijo por qué estaba con ella, Brenda lo empezó a tratar mal, le decía que era un pendejo, que no sabía nada de la vida y que sus padres se iban a enterar por un juez que él la había embarazado y se reía, me denigraba. Luego, me dijo que cómo podía ser tan tonto de no darme cuenta que no estaba embarazada, mientras se seguía riendo. Le pedí que me dejara, pero ella seguía riéndose hasta que me pegó una patada en los genitales. Eso me hizo estallar. Se reía y me denigraba. No sé qué me pasó, no lo recuerdo, pero cuando me di cuenta, ella no reaccionaba y su teléfono estaba bloqueado, no tenía a quién pedir ayuda. Después, me fui a mi casa, le conté a mis padres y ellos llamaron a un abogado conocido de ellos y nos presentamos en la policía”.