Narcomenudeo en Catamarca: secuestraron cocaína, marihuana y detuvieron a una mujer

En el marco de una serie de procedimientos contra el narcomenudeo en distintos puntos de la provincia, efectivos de la Policía de Catamarca realizaron dos allanamientos en inmuebles ubicados en los barrios 21 de Noviembre, de la Capital, y 40 Viviendas, del departamento Valle Viejo. Las medidas se concretaron luego de tareas investigativas relacionadas con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y bajo las directivas del Juzgado Federal.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia. Durante las irrupciones en los domicilios, el personal interviniente encontró y secuestró distintos elementos que serán puestos a consideración de la Justicia en el marco de las actuaciones correspondientes.

Entre los elementos incautados se encontraban varios envoltorios de plástico con sustancias de apariencia pulverulenta, de color blanco, y otras de tipo herbáceo. Ambas fueron sometidas a las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultados compatibles con cocaína y marihuana, respectivamente.

Las sustancias quedaron en calidad de secuestro, al igual que otros elementos encontrados durante los procedimientos. El detalle de lo incautado comprende drogas, material vegetal, semillas, un medicamento, dispositivos electrónicos, una balanza digital y dinero en efectivo.

Drogas, semillas y dinero

El resultado de los allanamientos permitió reunir una serie de elementos que quedaron bajo resguardo policial. Según la información proporcionada, el personal interviniente secuestró los siguientes elementos:

Cocaína y marihuana: varios envoltorios de plástico con sustancias que, tras las pruebas de campo, arrojaron resultados compatibles con ambos estupefacientes.

varios envoltorios de plástico con sustancias que, tras las pruebas de campo, arrojaron resultados compatibles con ambos estupefacientes. Midazolam: un comprimido y medio de 15 miligramos.

un comprimido y medio de 15 miligramos. Planta de marihuana: un plantín.

un plantín. Semillas: veintinueve unidades de la variedad Cannabis sativa .

veintinueve unidades de la variedad . Balanza digital: un equipo tipo gramera.

un equipo tipo gramera. Teléfono celular: un dispositivo móvil.

un dispositivo móvil. Equipo de grabación: un DVR de color negro.

un DVR de color negro. Dinero en efectivo: un total de 749.000 pesos.

El conjunto de elementos fue secuestrado durante las medidas judiciales desarrolladas en los inmuebles investigados. Las sustancias fueron sometidas a las pruebas de campo previstas para este tipo de intervenciones, mientras que los demás objetos quedaron incorporados al procedimiento.

La presencia de diferentes elementos, entre ellos una balanza digital, un teléfono celular, un equipo DVR, semillas y dinero en efectivo, forma parte del material reunido por los efectivos durante los allanamientos. No obstante, la información oficial suministrada no detalla el origen del dinero ni precisa qué función específica se atribuye a cada uno de los dispositivos incautados dentro de la investigación.

Las actuaciones se desarrollaron bajo las directivas del Juzgado Federal, en el marco de las pesquisas por presuntas infracciones a la normativa nacional sobre estupefacientes.

Otro procedimiento en Los Altos

En paralelo con los allanamientos realizados en Capital y Valle Viejo, efectivos del Grupo de Infantería Bañado de Ovanta (GIBO) llevaron adelante otro procedimiento en el departamento Santa Rosa. El hecho ocurrió mientras los uniformados realizaban recorridos preventivos en las inmediaciones de la Plazoleta del Barrio Colegiales, en la localidad de Los Altos. Durante esas tareas, los policías identificaron a dos jóvenes de sexo masculino que se encontraban a bordo de una motocicleta Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos.

En ese momento, los efectivos advirtieron que los jóvenes llevaban entre sus pertenencias varios envoltorios de plástico. Ante esa situación, procedieron a realizar las actuaciones correspondientes y sometieron el contenido de los envoltorios a una prueba de campo.

El resultado arrojó que la sustancia sería marihuana, por lo que se dio intervención a numerarios de la Comisaría Los Altos. El personal de esa dependencia procedió al secuestro de la sustancia y de la motocicleta en la que se desplazaban los dos jóvenes. De esta manera, el procedimiento preventivo realizado en Santa Rosa se sumó a las medidas desarrolladas en Capital y Valle Viejo, con el secuestro de otra sustancia que, de acuerdo con la prueba de campo, sería un estupefaciente.

Una mujer de 32 años detenida

Como resultado de las actuaciones realizadas en los inmuebles investigados, los efectivos policiales procedieron a la detención de una mujer de 32 años de edad en el domicilio ubicado en el departamento Valle Viejo.

Tras concretarse la medida, la mujer fue puesta a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir. La información oficial no especifica la calificación legal atribuida a la detenida ni detalla las disposiciones judiciales posteriores a su arresto.

La detención se produjo en el marco de los allanamientos vinculados con la investigación por presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. En esos procedimientos, además de las sustancias que serían cocaína y marihuana, se secuestraron el plantín, las semillas de Cannabis sativa, el Midazolam, la balanza digital, el teléfono celular, el DVR y los 749.000 pesos en efectivo.