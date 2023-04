Natalia Rojas le respondió a Barrionuevo: "Después de 4 meses, en vez de ayudar, nos atacas"

Natalia, hija del exministro Juan Carlos Rojas, respondió duramente al gremialista Luis Barrionuevo quien reapareció esta semana con escandalosas declaraciones en una radio a nivel nacional sobre el caso del homicidio del funcionario. El gastronómico había apuntado al entorno familiar, en especial a Fernando Rojas, y negó un encumbramiento y una implicancia política, contradiciendo los pedidos de justicia de la familia.

“¡Tantos años que mi papá le dedicó, tanta lealtad hacia él! ¡Tantos años trabajé en su edificio y me viene a tratar como ”esa chica…Natalia…miente!, ¡Ahora no me conoce, ahora no nos conoce! Ahora nos trata con desprecio…¿Tan poco te importaba mi viejo para que manejes así? Para desaparecer y no ayudar con tanto poder y alcance que tenés, tanto y nos venís a señalar y acusar, venís a decir que lo querías más que nosotros a él ¡Cómo podés decir una barbaridad así!" le reprochó al dirigente la hija de “Rojitas” a través de la Red social Facebook.

Por otro lado, Natalia cuestionó al líder peronista sobre su silencio y perfil bajo tras conocerse el crimen, y el tono de sus declaraciones al "reaparecer" tras cuatro meses. “¡La gente está enojada, cansada, harta! ¡Quiere respuestas y en vez de ayudar nos atacas!” fulminó.

Por último, advirtió: “Porque te y/o les resultaría lo más fácil, pero no lo vamos a permitir, como tampoco vamos a permitir que acusen a un inocente". Esto en relación a la versión de los hechos que compartió en Radio Mitre en una entrevista con Eduardo Feinmann el gremialista.