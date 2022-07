Ni la SUBE registró a "Peyeyo" Flores: A una semana del ataque, sigue prófugo

Mientras Diego Acosta continúa luchando por su vida y Jésica Reartes permanece detenida como partícipe del intento de homicidio, el paradero del autor del disparo, Peyeyo Flores, continúa siendo un misterio para los investigadores.

LA UNIÓN pudo conocer de voceros de la causa que, durante la noche del lunes, personal de la División Homicidios y de la División Investigaciones llevaron a cabo al menos tres allanamientos de morada en busca del sospechoso, pero todos los resultados fueron negativos.

Si bien, para los investigadores Flores aún, a pesar de haber transcurrido una semana del ataque, permanecería en la provincia, no pudo ni siquiera ser rastreado a través de la tarjeta SUBE, que según denunció la tía de su pareja de apellido Rey, el pasado 19 de julio, a posteriori de la balacera, Flores llegó a su casa, le dejó la moto por un supuesto desperfecto mecánico y le pidió prestada la tarjeta para movilizarse.

La información en relación a que, si el sujeto utilizó o no dicha tarjeta, no fue confirmada oficialmente por los investigadores, aun cuando sí indicaron no “poder hasta el momento” ubicar a Flores, quien lleva ya siete días prófugo de la Justicia.

Audiencia

Por otra parte, el fiscal Sebastián Pelisari aguarda la fecha para la audiencia de control de detención que le fue oportunamente solicitada al juez de control de garantías para la pareja de Flores, Jésica Reartes, quien quedó detenida tras presentarse espontáneamente en la Unidad Judicial N°2 la semana pasada.

Cabe recordar que el día sábado, el fiscal imputó e indagó a Reartes por el supuesto delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”. Asesorada por su defensa, la mujer optó por guardar silencio.

Salud

En cuanto al estado de salud de Diego Acosta, las fuentes consultadas indicaron que este continúa internado en la terapia intensiva del hospital, siendo su pronóstico reservado.