No escuchan a los policías sancionados y la comisaría sigue sin personal

Transcurrida más de una semana de que 19 efectivos policiales todos ellos pertenenciente a la zona F de Pomán fueran sancionados por el Ministro de Seguridad Gustavo Aguirre y el jefe de Policía Angel Agüero tras la viralización de una fotografía en la que se ve al policia Gaston Ortega en el patio de la comisaria de Saujil, supuestamente “tomando mate” –lo que en el acta inicial de actuaciones policiales hace referencia a la presencia del fiscal Martín Camps y personal de gendarmería concretando una pericia- aun no fueron escuchados por el tribunal de Asuntos Internos de la policía quienes los investiga por supuestamente haber cometido una falta grave, habiendo pasado a cinco de ellos a situación de disponibilidad y al resto, en su mayoría suboficiales, trasladados de su lugar de origen Saujil, a prestar servicio en esta Capital en el Comando de Operaciones Policiales.

Si bien el reglamento establece que desde la cartera de seguridad podría haberse iniciado una actuaciones preliminares, es decir el paso previo al sumario administrativo, las autoridades quienes no olvidemos tomaron conocimiento del hecho a través de mensajes de whastapp y llamadas telefónicas –nunca viajaron a la comisaría- resolvieron al dia siguiente recién y ante la presión social sancionar a los policías.

Lo que ocasiono que por ejemplo, este fin de semana todos los eventos culturales y festivos en el departamento Pomán debieran suspenderse por no poder la policía garantizar la seguridad por falta de personal policial.

Allegados a los policías involucrados le piden a las autoridades que revean la situación o bien que se les permita ejercer su derecho a la defensa para contar lo que ya esta plasmado en el acta de actuaciones iniciales que fue paradójicamente tomada como prueba inicial por Asuntos internos para fundar la acusación en contra de los uniformados.

La actitud de silencio desde la cartera de seguridad y la inhaccion desde Asuntos Internos en e expediente dejan entrever el error en el que habrían incurridos las autoridades al momento de aplicar la sanción lo que no será obviamente reconocido como bombos y platillo tal como si fue anunciada la sanción disciplinaria por temor a la reacción social.