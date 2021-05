No le asignamos ninguna responsabilidad a la víctima en el hecho

En el último tramo de la jornada de ayer, la sexta del juicio en contra de Naim Vera, el Dr. Ferrara, abogado defensor del imputado, fue el último en exponer sus alegatos.

Al tomar la palabra, lo primero a lo que se refirió fue que “no le asignamos ninguna responsabilidad a la víctima del hecho”, reiteró una y otra vez Ferrara a lo largo de la exposición, como así también el “embarazo, que no fue, de la víctima”.

La supuesta relación de pareja que, según el letrado, tanto la fiscalía como la querella quisieron instalar como “verdad” en el recinto no es tal.

“Los jóvenes no hablan de una relación de pareja, hablan de noviazgo de nos estamos conociendo, pero no de pareja” resalto.

A líneas generales, el abogado, y citando fallos de las Cámaras Penales N° 1 y N° 3 de la provincia y lo escrito por el presidente de la Cámara Penal N° 2 en el libro de su autoría, Ferrara insistió que nunca quedó probado porque “nunca existió el vínculo de pareja”.

“La fiscalía fue parcial al citar los mensajes enviados por Brenda ya que posteriores al 14 de febrero ella le dijo que nunca había pensado en una relación de pareja: “Ninguno de los dos siente nada por el otro. Claramente -continuó el letrado en su alegato- no existe una relación de pareja como quieren hacerla ver aquí las partes”.

“Ni siquiera sus amigas -tildando a una de ellas como la testigo estrella- conocían la cuantía del tiempo de la supuesta relación que tenía Brenda con Naim. Hasta la propia víctima le pedía a su prima, a la persona de mayor confianza para ella, que la dejara en la esquina cuando la llevaba a la casa de la abuela de Naim para que se encontrara con este”, expresó.

Agregando: “Ellos no se mostraban en la redes sociales. El mensaje de Brenda para Naim, “Yo sé que ninguno de los dos siente algo”, fue enviado días después del 14 de febrero. Lo que demuestra, a contrario de lo que argumentaron las otras partes, que no existía entre ellos un vínculo. No era una relación pública”.

En otro pasaje de su alegato, el defensor se refirió puntualmente al tiempo que se vieron los jóvenes, indicando “el calendario da cuenta que no había una relación. Ellos se conocieron el 28 de noviembre. No hay registros de que se hayan juntado o enviado mensajes durante el mes de diciembre. Luego, hay 15 días del mes de enero que ella se fue de vacaciones, se juntan el 14 de febrero y no se vuelven a juntar sino hasta el 1 de marzo”.

Asimismo, Ferrara hizo mención a que, para la existencia de la relación de pareja o vínculo de pareja existiera, debía haber un “proyecto de vida en común”, lo que entre Naim y Brenda no había.

En cuanto a la violencia de género, dijo que para que se configure la misma, tal como lo prevén las normas internacionales y nacionales, Brenda debió ser objeto de esa violencia y no lo fue. “No basta que él haya enviado ese mensaje de audio con términos plenamente reprochables, pero no fue Brenda la destinaria de los mismos”.

Además, dijo que “el hecho producido es el del artículo 79 del CPP y no como figura agravado, como lo pide el fiscal y la querella”.

Asimismo, manifestó: “Si hablamos de la violencia de género basándonos en la estructura del imputado, es violar el artículo 19 de la Constitución Nacional. Se habla de acción u omisión que pongan en peligro el bien jurídico protegido, no se puede sancionar por cuestión de identidad personal”, reiteró. “Puede haber femicidio sin ser un psicópata”.

También, le pidió a los señores del tribunal que tengan en cuenta la edad del imputado, que no tiene antecedentes penales y para ello citó un caso de la Cámara Tres de la provincia de Córdoba, sentencia n° 47 de fecha 30/11/2016, “Bonelli, Santiago”, donde fue condenado a la pena de 16 años de prisión.

“Es un hecho muy parecido al que estábamos juzgando. Bonelli le dio muerte a su novia informal de dos años y fue condenado a 16 años de cárcel”.



Falso testimonio

Durante su alegato, Ferrara solicitó al tribunal que remitiera las actuaciones de lo declarado por el testigo Vásquez a la fiscalía de turno, para que lo investigue por el supuesto delito de falso testimonio, agravado por haber sido hecho en perjuicio del imputado.

“Nunca dijo que Naim era violento y que consumía droga. Por eso, no lo dijo en los mensajes que se enviaba con Brenda”.