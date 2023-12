No pudieron ver a la Virgen: estafaron a 120 peregrinos en Santiago del Estero

El día jueves se registró un indignante hecho en la provincia de Santiago del Estero: una comitiva de peregrinos que tenía previsto viajar ese día a nuestra provincia para la convocada procesión del Virgen del Valle que se realizó ayer viernes, se quedaron esperando a los ómnibus incluso hasta la madrugada de la procesión, con la esperanza de poder asistir.

Son un total de ciento veinte peregrinos que estaban ansiosos por llegar a nuestra provincia, pagaron entre $15 mil y $ 17.500, y pagaron un plus de $4.500, que contaba como un seguro para todos los pasajeros… e incluso, madres que viajaban con sus bebés en su regazo, también tuvieron que abonar por ellos.

Un grupo de los peregrinos fue hasta la plaza de Pedro León Gallo y Colón, en la ciudad Capital de la provincia, y el segundo grupo se reunió en inmediaciones de un lugar del CIS La Banda. Ambos esperaban viajar a las 23:00 hs del jueves, no obstante, los colectivos que realizarían el viaje no llegaron a ese horario, continuaron esperando, pensando que quizás tenían un retraso, pero con el pasar de las horas, ya no pudieron justificar la demora, por lo que los peregrinos comenzaron a cuestionar a las coordinadoras del viaje, a quien les habían pagado la suma mencionada, y recibieron como respuesta que les había “fallado” el dueño de una empresa de transporte santiagueña.

La impotencia y desesperación de los fieles continuó hasta la madrugada de la procesión, la policía de la provincia se presentó en las plazas donde se habían reunido los peregrinos para “salvar” a las coordinadoras del viaje, ya que amenazaron con lincharlas porque, de momento, eran el rostro de la estafa, es por esto que los efectivos decidieron trasladarlas a la dependencia policial.

En tanto, los damnificados trataron de comunicarse con el dueño de la empresa en cuestión, no obstante, este manifestó que no conocía a las coordinadoras a quienes pagaron el viaje, y que no firmó ningún contrato para prestar los ómnibus para el traslado de los peregrinos hasta nuestra ciudad Capital.

Ante esto, todos se reunieron para radicar la denuncia en el Departamento de Delitos Económicos de la Capital santiagueña y en la Comisaría Nº 14 de La Banda. “A las ocho de la mañana estábamos regresando a nuestras casas después de no poder viajar y de realizar las denuncias”, contó una peregrina.

A pesar de realizar la denuncia correspondiente, al mediodía de este viernes, los peregrinos fueron informados de que las coordinadoras sospechosas fueron liberadas y que, para mayor indignación, fueron directo recuperar el dinero total que recaudaron de los pasajes, unos $ 2.800.000), el cual lo habían resguardado en un domicilio de un barrio de la capital santiagueña.

Los peregrinos protestaron y reclamaron otra vez, y la policía logró aprehender a dos de las tres acusadas, de apellidos Taboada y Maldonado, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de estafa.

Fuente: Nuevo Diario de Santiago del Estero