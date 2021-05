No puedo perdonarlo, no me va a devolver a mi hija

Así se manifestó María Espeche, mamá de Brenda Micaela Gordillo en lo que se espera sea la última marcha para recordar a la joven, al haberse cumplido el pasado 1 de mayo catorce meses de su homicidio, pidiendo cadena perpetua para Naim Vera.

Como cada marcha que llevaron adelante los familiares y amigos de Brenda se concentraron en la plaza 25 de Mayo y se allí se desplazaron con pancartas y carteles al edificio de fiscalía, luego continuaron a la cámara Penal N 1, al sanatorio privado de calle Chacabuco esquina Salta y regresaron al lugar de partida.

En diálogo con este medio, Espeche dijo sentir fuerte para enfrentar el juicio y con mucha ansiedad; “necesitamos hacer nuestro duelo como familia y que Brenda descanse en paz. Que el juicio se realice nos va a permitir alcanzarlo”, expreso la mujer minutos antes del inicio de la marcha.

Teniendo en cuenta que el próximo miércoles, tal como ya se anuncio oportunamente, en el ámbito de la Cámara Penal N 1 se desarrollara el juicio oral y publico por el homicidio y femicidio de Brenda.

Tal como lo solicitó la parte querellante, el Naim Vera estará presente en el recinto, en razón a ello, se le consulto a la mamá de Brenda si el joven le pide perdón ?a veces los imputados aprovechan la oportunidad al momento de declarar para pedir perdón a la familia de la víctima- si ella lo aceptaría. “Claro que no. No lo puedo perdonar. Eso no me va a devolver a mi hija. El tuvo oportunidad, si es como dice que mi hija le dijo que estaba embarazada de dejarla como hay muchos casos. Pero no, el decidió matarla y lo reconoció”, explicó María.

En relación al juicio agregó que “seguramente familiares y amigos nos van a acompañar durante el juicio. Por eso quiere agradecerles a todos los que nos dan fuerza para seguir y alcanzar justicia, justicia para mi hija”.