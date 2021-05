No todos los que matan son psicópatas

Coincidieron tanto la psicóloga cómo el psiquiatra de parte al responderle a una pregunta de la parte querellante.

Los profesionales fueron coincidentes en señalar que no todas las personas que matan son psicópatas, sino que deben tenerse en cuenta otros rasgos que son evaluados en las entrevistas.

En el caso que se juzga, la licenciada Sánchez fue categórica al afirmar que Naim tenía una personalidad “narcisista”, buscaba ser reconocido en su grupo de amigos y de deportes, donde era el líder, pero “no cosificaba a las personas”, esa es una cualidad del psicópata, explicó la perito.

Tanto la psicóloga cómo el psiquiatra manifestaron no estar de acuerdo con la perito oficial, no solo porque consideró a Naim un “psicópata”, sino porque tal evaluación surgió de la primera entrevista a la cual el imputado fue casi en pijama y de “cross”, desalineado, y en una actitud como de desinterés por lo ocurrido.

“Su actitud fue esa porque le habían avisado minutos antes que iba a ser entrevistado. No sabía a qué se enfrentaba y sintió el temor propio de lo desconocido. A las otras dos audiencias fue alineado, desayunado y colaborativo. Solo fueron tres” resaltó la psicóloga, agregando, “tuvimos que pedir una prórroga para entregar nuestro informe todos los peritos ya que el fiscal quería que fuera en 4 horas, lo que es materialmente imposible. Esto, al igual que no se aceptó que se utizaran tests para conocer la personalidad del imputado, sino solamente una entrevista, fue en razón de la presión de la prensa que había sobre la causa, por lo que el proceso no se podía extender”.

En cuanto a la existencia de un vínculo afectivo entre Brenda y Naim, caballito de batalla en todas las intervenciones de la querella a lo largo del paso de los testigos, la profesional recordó que Naim reconoció conocer a Brenda y con quien había acordado una relación sin compromiso, “se vieron el día que se conocieron, y luego de un mes se volvieron a encontrar. Ella se fue de vacaciones y cuando regresó, le dijo lo del supuesto embarazo”.

Finalmente, la licenciada dijo que por la personalidad, Naim, quien canalizaba su frustraciones a través del deporte, “no responsabilizó nunca a la víctima de lo sucedido”. Aclarando que de acuerdo a lo evaluado, Naim estaba en un estado de tensión, de manipulación y coacción en el vínculo con Brenda desde que le dijo lo del embarazo y lo que terminó en la muerte.

En esa misma línea, y a pregunta de uno de los jueces del tribunal, el psiquiatra dejó en claro que en la relación, la víctima era la dominante y que dicho rol no se intercambiaba.

“ ... fue a su casa, lo llamó al celular y le dijo que saliera. Él le dijo que no porque estaba con sus padres y ella le respondió que si no salía, porque ella quería verlo, tocaría el timbre de su casa y le diría a sus padres que estaba embarazada, por lo que él salió”, citó a modo de ejemplo el comportamiento de la víctima y victimario en el vínculo que tenían.

Por más de tres horas, el tribunal escuchó a los profesionales, quienes respondieron a las preguntas de las partes, principalmente de la querella, quienes a pesar de su insistencia a que los testigos hicieran una apreciación personal basada en su profesión sobre si el “dar muerte y quemar a una persona” representaba un acto de violencia, tanto Sánchez como Segura manifestaron que la pericia fue en base a los puntos periciales solicitados por el fiscal y de las tres entrevistas personales realizadas al imputado de las que participaron también las peritos oficiales como las designadas por la parte querellante.

También, explicaron, consultados por la querella, que no se observó premeditación en lo ocurrido, sino que más bien fue un desencadenante de la situación de tensión en la que estaba inmerso Vera, tras enterarse del embarazo. “Lo desvalorizaba, lo agredía psicológicamente, lo manipulaba. Actitudes que lo llevaron a tener una tensión en el vínculo”.